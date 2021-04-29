Для всех пользователей двух актуальных моделей наушников Apple AirPods стала доступна новая версия прошивки. В прошлый раз аксессуары обновлялись в начале осени 2020 года.
Предыдущая сборка носит номер 3A283. А последнее обновление ПО распространяется под номером 3E751. И, если в случае с iPhone, iPad, Mac или Apple Watch у пользователей есть возможность ознакомиться с изменениями, то апдейты AirPods компания окутала полнейшей тайной. Изменения в разных версиях прошивки никогда не публикуются открыто, поэтому и насчет версии 3E751 также ничего не известно. Можно предположить, что Apple исправила программные глюки, которые периодически влияли на стабильность подключения наушников у некоторых пользователей. Это обновление совместимо с моделями AirPods 2 (с обычным и беспроводным кейсами) и AirPods Pro. Вручную обновить ПО не выйдет — Apple решила даже это оставить на свое усмотрение. Наушники обновляются по принципу Magic: самостоятельно и незаметно. Опытным путём энтузиасты выяснили, что AirPods обновляются, когда стоят на зарядке одновременно с подключенным к ним iPhone. Само собой, об откате ПО или прошивке на свое усмотрение не может быть и речи — компания не дает возможности это сделать.
А вот что Apple позволяет пользователю — так это проверить текущую версию ПО своих наушников. Для этого нужно подключить их к iPhone или iPad, и пройти в «Настройки» → «Bluetooth» → нажать на значок «i» рядом со своими AirPods и на открывшейся странице найти строчку «Версия». Если вы видите там номер 3A283 — попробуйте поставить на зарядку iPhone или iPad c подключенными к нему AirPods.
Ранее мы рассказали, что Apple собирается сокращать объем производства AirPods. Связано ли это с тем, что наушники стали меньше покупать, или же компания готовится к выпуску AirPods 3-го поколения — покажет время.
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