Apple отправляет на свалку очень популярный iPad. Что с ним теперь будет?



Компания Apple сообщила о включении популярной модели iPad в список устаревших. Об этом пишет iMore.



Согласно источнику, Apple направила служебную записку в авторизированные сервисные центры. В ней говорится, что в ближайшие дни iPad mini 3 будет перенесен из списка «винтажных» устройств в перечень устаревших. Сейчас там находится всего одна конкретная модель с LTE, но теперь новый статус будет распространяться на все модели iPad mini 3.



Напомним, что iPad mini 3 вышел в 2014 году. Это устройство, полностью повторяющее iPad mini 2 по внешнему виду и «железной» составляющей. В «тройке» было всего несколько изменений: исправлена цветопередача дисплея, добавлен сканер отпечатка пальца в кнопке Home и золотой вариант расцветки корпуса.



Статус «устаревшего» для устройства Apple означает, что компания больше не принимает его на гарантийное обслуживание ни при каких обстоятельствах. То есть починить iPad mini 3 теперь получится только в сторонних сервисах. В остальном никаких изменений не будет — планшет продолжит работать на последней для него iOS 12.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides