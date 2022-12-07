iPad mini 3 Apple

Apple отправляет на свалку очень популярный iPad. Что с ним теперь будет?

Олег

iPad


Компания Apple сообщила о включении популярной модели iPad в список устаревших. Об этом пишет iMore.

Согласно источнику, Apple направила служебную записку в авторизированные сервисные центры. В ней говорится, что в ближайшие дни iPad mini 3 будет перенесен из списка «винтажных» устройств в перечень устаревших. Сейчас там находится всего одна конкретная модель с LTE, но теперь новый статус будет распространяться на все модели iPad mini 3.

Напомним, что iPad mini 3 вышел в 2014 году. Это устройство, полностью повторяющее iPad mini 2 по внешнему виду и «железной» составляющей. В «тройке» было всего несколько изменений: исправлена цветопередача дисплея, добавлен сканер отпечатка пальца в кнопке Home и золотой вариант расцветки корпуса. 

Статус «устаревшего» для устройства Apple означает, что компания больше не принимает его на гарантийное обслуживание ни при каких обстоятельствах. То есть починить iPad mini 3 теперь получится только в сторонних сервисах. В остальном никаких изменений не будет — планшет продолжит работать на последней для него iOS 12. 

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Источник:
iMore
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