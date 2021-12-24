Тест на время автономной работы всех моделей iPhone 13

Apple оставила сторонние приложения без поддержки 120 Гц на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, но обещала исправиться

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