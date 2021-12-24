Пользователи, которые заменят дисплей своих iPhone 13 вне авторизованного сервиса Apple, всё-таки лишатся части функциональности смартфона. Об этом пишет азиатский ресурс Gizchina.
Всё началось с того, что мастера по ремонту Apple-девайсов обнаружили неприятное нововведение в линейке iPhone 13 почти сразу после его выхода. Оказалось, Apple изменила конструкцию дисплея и способ связи Face ID с материнской платой — в «тринашках» сканер лица проходил дополнительную верификацию в микрочипе, расположенном на дисплейном модуле. Этот микрочип, в свою очередь, был привязан к плате — как следствие, даже после замены дисплейного модуля на оригинальный, Face ID отказывался функционировать, так как «не узнавал» этот микрочип.
В сети поднялось большое возмущение на этот счет: кто-то говорил, что так Apple готовится к внедрению подэкранного сканера Touch ID, но большинство посчитало это конструктивное изменение «диверсией» со стороны Apple. Спустя всего пару месяцев «яблочная» компания выпустила iOS 15.2, в которой исправила этот «баг» и Face ID стал «общаться» напрямую с платой — благодаря этому сканер лица больше не выходил из строя после несертифицированного ремонта.
Однако теперь эксперты обнаружили новую «пасхалку» от Apple: Оказалось, что замена дисплея iPhone 13 вне авторизованного сервиса влечет за собой потерю True Tone — технологии, которая регулирует цветовую температуру дисплея в соответствии с окружающим освещением. И если отказ Face ID можно объяснить заботой о безопасности пользователей, но каким образом замена дисплея может мешать работе датчиков True Tone — большой вопрос.
Напомним, что iOS 15.2 принесла на совместимые iPhone новый пункт в разделе «Об устройстве» — он сообщит о неоригинальных запчастях, установленных в устройстве. Скорее всего, предупреждение будет появляться даже в том случае, если в сервисе установили оригинальный дисплей, снятый с другого iPhone.
К слову, практика отключения True Tone после ремонта iPhone далеко не нова. Даже относительно старые смартфоны, вроде iPhone 8 или iPhone X, теряют эту функцию после замены фронтальный камеры, датчика освещенности или их шлейфа. Что касается дисплейного модуля, то мастера научились «прошивать» их контроллер, чтобы восстанавливать True Tone на неоригинальных экранах. Пока неизвестно, получится ли таким же образом «чинить» True Tone в iPhone 13 — возможно, и здесь работников сервисов ждет «яблочный» сюрприз.
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