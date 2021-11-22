Apple запустила по всему миру новую программу расширенного ремонта 12-й серии iPhone. На это обратил внимание зарубежный ресурс Phone Arena.
Apple официально признала очередную проблему в своих девайсах. Речь идет о своеобразном баге: смартфон может перестать издавать звук. Новость может быть полезна владельцам iPhone 12 и iPhone 12 Pro — две другие модели из этой линейки не участвуют в программе обслуживания.
Компания объясняет это так:
«На очень небольшом проценте устройств iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут возникать проблемы со звуком из-за отказа компонента в модуле приемника. Если приемник вашего iPhone 12 или iPhone 12 Pro не издает звук при вызовах, он может подлежать обслуживанию. Компания Apple или авторизованные сервисные центры компании Apple будут предоставлять бесплатное обслуживание правомочных устройств»
В жизни дефект обычно проявляется таким образом: во время входящего или исходящего вызова iPhone 12 или iPhone 12 Pro может не воспроизводить никаких звуков, будь то мелодия звонка или голос собеседника. Apple предлагает бесплатно починить такие устройства по программе расширенной гарантии. Но касается это только тех iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые были выпущены с октября 2020 по апрель 2021 года. Узнать месяц и год выпуска вашего девайса можно на его коробке, а также при помощи различных сайтов и сервисов по проверке и расшифровке серийных номеров iPhone.
Чтобы воспользоваться программой обслуживания, вы можете:
Чтобы воспользоваться программой обслуживания, вы можете:
- Обратиться в службу поддержки Apple и записаться на прием в ближайший авторизованный сервисный центр;
- Отнести свое устройство прямо в авторизованный сервис без обращения в поддержку, если вы знаете его адрес.
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