iPhone 12


Apple запустила по всему миру новую программу расширенного ремонта 12-й серии iPhone. На это обратил внимание зарубежный ресурс Phone Arena.

Apple официально признала очередную проблему в своих девайсах. Речь идет о своеобразном баге: смартфон может перестать издавать звук. Новость может быть полезна владельцам iPhone 12 и iPhone 12 Pro — две другие модели из этой линейки не участвуют в программе обслуживания.

Компания объясняет это так:
«На очень небольшом проценте устройств iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут возникать проблемы со звуком из-за отказа компонента в модуле приемника. Если приемник вашего iPhone 12 или iPhone 12 Pro не издает звук при вызовах, он может подлежать обслуживанию. Компания Apple или авторизованные сервисные центры компании Apple будут предоставлять бесплатное обслуживание правомочных устройств»
В жизни дефект обычно проявляется таким образом: во время входящего или исходящего вызова iPhone 12 или iPhone 12 Pro может не воспроизводить никаких звуков, будь то мелодия звонка или голос собеседника. Apple предлагает бесплатно починить такие устройства по программе расширенной гарантии. Но касается это только тех iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые были выпущены с октября 2020 по апрель 2021 года. Узнать месяц и год выпуска вашего девайса можно на его коробке, а также при помощи различных сайтов и сервисов по проверке и расшифровке серийных номеров iPhone.

Чтобы воспользоваться программой обслуживания, вы можете:
  • Обратиться в службу поддержки Apple и записаться на прием в ближайший авторизованный сервисный центр;
  • Отнести свое устройство прямо в авторизованный сервис без обращения в поддержку, если вы знаете его адрес.
Отметим важный нюанс: сервис может отказать вам в гарантийном обслуживании, если iPhone имеет серьезные внешние повреждения — например, разбитый дисплей или заднюю крышку, а также заметные вмятины или погнутости на корпусе. В таком случае вам придется сначала починить устройство, а уже потом обратиться за бесплатным ремонтом динамика к «официалам». То же касается и смартфонов-«утопленников» — Apple не распространяет свою гарантию на случаи попадания влаги внутрь корпуса, а значит в ремонте iPhone, который был в воде, вам, скорее всего, откажут. 



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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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