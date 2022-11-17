Apple снова «прижимают» из-за порта Lightning в iPhone



Еще одна страна присоединилась к инициативе Евросоюза против Apple. Об этом пишут в MacRumors.



Напомним, что ранее Еврокомиссия окончательно приняла закон, обязывающий производителей портативной электроники встраивать в свои девайсы исключительно порт USB-С, иначе их не допустят к продажам в странах ЕС. В первую очередь норматив касается Apple, поскольку вендоры Android-смартфонов уже давно перешли на этот стандарт.



Теперь стало известно, что к инициативе Евросоюза неожиданно присоединяется Индия. Правительство этой страны активно продвигает законопроект, который обяжет производителей смартфонов планшетов и ноутбуков оснащать гаджеты исключительно портом USB-С.



Как и в случае с ЕС, этот закон тоже в первую очередь затронет Apple. Пока неизвестно, какие сроки для перехода на новый разъем установят в Индии, но вполне вероятно, что они будут синхронизированы с Евросоюзом (а может быть даже опережать их). Любопытно, что, в отличие от европейского закона, правительство Индии решило сделать исключение для «звонилок» — согласно проекту закона, в такие телефоны можно устанавливать и другие порты.



Рынок Индии является довольно крупным и значимым для производителей электроники. Кроме того, Apple недавно перенесла туда несколько своих заводов.



Ранее мы рассказали об утечке от Минг-Чи Куо; он разъяснил, когда каким образом Apple переведет iPhone на USB-С.

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