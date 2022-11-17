iPhone USB-C Lightning

Apple снова «прижимают» из-за порта Lightning в iPhone

Олег

iPhone


Еще одна страна присоединилась к инициативе Евросоюза против Apple. Об этом пишут в MacRumors.

Напомним, что ранее Еврокомиссия окончательно приняла закон, обязывающий производителей портативной электроники встраивать в свои девайсы исключительно порт USB-С, иначе их не допустят к продажам в странах ЕС. В первую очередь норматив касается Apple, поскольку вендоры Android-смартфонов уже давно перешли на этот стандарт.

Теперь стало известно, что к инициативе Евросоюза неожиданно присоединяется Индия. Правительство этой страны активно продвигает законопроект, который обяжет производителей смартфонов планшетов и ноутбуков оснащать гаджеты исключительно портом USB-С.

Как и в случае с ЕС, этот закон тоже в первую очередь затронет Apple. Пока неизвестно, какие сроки для перехода на новый разъем установят в Индии, но вполне вероятно, что они будут синхронизированы с Евросоюзом (а может быть даже опережать их). Любопытно, что, в отличие от европейского закона, правительство Индии решило сделать исключение для «звонилок» — согласно проекту закона, в такие телефоны можно устанавливать и другие порты.

Рынок Индии является довольно крупным и значимым для производителей электроники. Кроме того, Apple недавно перенесла туда несколько своих заводов.

Ранее мы рассказали об утечке от Минг-Чи Куо; он разъяснил, когда каким образом Apple переведет iPhone на USB-С. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Новый iPad получил самый медленный порт USB-C
4 качественных кабеля для зарядки iPhone отдают за копейки на AliExpress
Создатель программы Made for iPhone публично «разнес» Apple за Lightning

Рекомендации

Рекомендации

USB-C должен был упростить нашу жизнь, но в итоге он только все запутал
Ozon изменил способ получения заказов
В WhatsApp появилось крутое нововведение. Такого нет нигде, даже в Telegram
Ozon предупредил о возможном дефолте. Что теперь будет?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии