20 апреля 2021 года мир увидел совершенно новый продукт Apple — умную метку AirTag. Это невероятно технологичное устройство в очень компактном корпусе фанаты компании ждали очень долго. Однако реальные тесты показали, что AirTag еще нуждается в доработке. Согласно инсайдерской информации от The Verge, Apple занимается исправлениями AirTag по части конфиденциальности.
Согласно полученным данным, компания рассылает обновление ПО на все активированные AirTag. Среди прочего, апдейт уменьшает таймер, по истечении которого утерянная метка сообщает о передвижениях — например, если кто-то нашел её и забрал с собой. Ранее уведомления о находке могли приходить владельцам спустя трое суток, но теперь они поступают в промежутке от 8 до 12 часов. Прокомментировать это изменение представители компании отказались.
Кроме того, Apple заявила, что «позже в этом году» приложение «Локатор» появится для Android-смартфонов. Оно сможет работать со всеми совместимыми аксессуарами — в их числе трекер Chipolo. У этого решения есть множество выгод: прежде всего, значительно расширяется количество потенциальных покупателей AirTag; помимо этого, компания расширяет сеть устройств, которые работают как передатчики при обнаружении девайсов Apple — скорее всего, «Локатор» для Android сможет участвовать в передаче сигналов от утерянных меток и устройств. И, наконец, компания исправляет серьезную уязвимость в конфиденциальности — ведь Android-устройства на данный момент не умеют обнаруживать чужой AirTag, который следит за их владельцем; приложение «Локатор» для Android должно решить эту проблему.
Ранее мы рассказывали об экспериментах, имитирующих слежку за людьми. Хотя при создании метки этот нюанс, казалось бы, был учтен, оказалось, что этого недостаточно. Apple предусмотрела появление специального предупреждения на экране iPhone, если он обнаруживает чужой AirTag, который подозрительно долго движется рядом с ним. В теории это идеальная система, но по факту предупреждение появляется слишком поздно — за это время можно вполне успешно проследить часть траектории «жертвы» и иногда даже узнать, где она живет, работает или проводит обеденный перерыв. Всё это является личной информацией, которая вполне может быть использована против самого человека. В любом случае, очень похвально, что Apple учла жалобы и претензии и решила доработать свой продукт.
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