Apple прокачает прошлогодний девайс «задним числом». Вот и верь ей после этого

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Вчера компания Apple представила свои новые MacBook Air с дисплеями 13 и 15 дюймов и чипами Silicon M3. Согласно спецификациям, они поддерживают подключение двух внешних дисплеев с разрешением 5К при закрытой крышке, но есть нюанс.



Осенью 2023-го вышел новенький MacBook Pro 14 с точно таким же базовым чипом — Silicon M3. Однако в его случае заявлена поддержка всего одного внешнего дисплея 5К, когда крышка закрыта. Как такое возможно? Похоже, что ограничение было программным, а его цель — привлечь больше внимания к MacBook Pro с чипами M3 Pro и M3 Max.







Согласно источнику, Apple собирается тихо обновить ПО MacBook Pro M3, чтобы привести этот параметр в соответствие с MacBook Air 2024. После обновления осенняя «прошка» тоже получит поддержку двух 5К-дисплеев при закрытой крышке. Если встроенный монитор ноутбука остается включенным, то подключить можно лишь один внешний монитор с разрешением до 6К — это касается как базового Pro M3, так и свежих Air M3.



После таких казусов будет еще сложнее поверить утверждениям Apple, что какой-либо девайс не поддерживает определенную опцию из-за недостаточно производительного «железа».