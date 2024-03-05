Apple прокачает прошлогодний девайс «задним числом». Вот и верь ей после этого

Олег

MacBook Pro M3

Фото: MacRumors 

Вчера компания Apple представила свои новые MacBook Air с дисплеями 13 и 15 дюймов и чипами Silicon M3. Согласно спецификациям, они поддерживают подключение двух внешних дисплеев с разрешением 5К при закрытой крышке, но есть нюанс.

Осенью 2023-го вышел новенький MacBook Pro 14 с точно таким же базовым чипом — Silicon M3. Однако в его случае заявлена поддержка всего одного внешнего дисплея 5К, когда крышка закрыта. Как такое возможно? Похоже, что ограничение было программным, а его цель — привлечь больше внимания к MacBook Pro с чипами M3 Pro и M3 Max.

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Согласно источнику, Apple собирается тихо обновить ПО MacBook Pro M3, чтобы привести этот параметр в соответствие с MacBook Air 2024. После обновления осенняя «прошка» тоже получит поддержку двух 5К-дисплеев при закрытой крышке. Если встроенный монитор ноутбука остается включенным, то подключить можно лишь один внешний монитор с разрешением до 6К — это касается как базового Pro M3, так и свежих Air M3.

После таких казусов будет еще сложнее поверить утверждениям Apple, что какой-либо девайс не поддерживает определенную опцию из-за недостаточно производительного «железа». 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

SithV
+1637
SithV
а кто то до сих пор верит в честность эпл?)) Джобс еще в 2008 году сказал в отношении цунца «мы в этом бизнесе ради денег»... что изменилось? теперь компанией руководит вообще бухгалтер!)) хотите гибкости — чемодан, вокзал, Винда! XDD
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