Apple тестирует обновления Rapid Security Response для iPhone и Mac

Олег

RSR


Компания Apple выпустила свой новый тип патчей Security Response для iPhone и Mac. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, пользователи iPhone, которые участвуют в бета-тестировании сборок iOS для разработчиков, получили небольшие апдейты с литерой (а) спустя сутки после выхода iOS 16.4 Beta 2. В примечаниях указано, что патч Rapid Security Response содержит важные исправления безопасности и рекомендуется к установке всем пользователям.

Любопытно, что вес обновления составляет всего 20 Мб. Возможно, это тестовая рассылка, поэтому патч весит так мало.

Аналогичный апдейт получили пользователи Mac с установленным профилем разработчика и macOS 13.3 Beta. Он тоже весит очень мало, и, скорее всего, не является настоящим патчем безопасности.

Rapid Security Response — это новый тип обновлений, который появился после выхода iOS 16 и macOS 13 Ventura. Пока что Apple лишь тестирует его и выпускает маленькие апдейты для бета-тестеров. Есть вероятность, что RSR начнут выходить для всех после релиза iOS 16.4. 

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Источник:
MacRumors
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