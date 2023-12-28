«Яндекс Go» наказал таксистов без лицензий

Александр

Такси
Фото: Яндекс



Сервис «Яндекс Go» применил меры воздействия на водителей, которые не получили лицензию (как того требует закон), но продолжают возить пассажиров. Их рейтинг активности был понижен на 10 баллов, что негативно влияет на заработок.

Таксисты с высоким рейтингом получают больше заказов по более выгодным расценкам и имеют возможность иногда отказываться от поездок без потери активности, если им не нравится маршрут. Когда рейтинг низкий, заказов мало — в основном те, от которых отказались другие водители.

Таксисты заметили, что «Яндекс Go» понижает рейтинг нелицензированным таксистам то в одном городе, то в другом, избегая массовой пессимизации. Вероятно, это делается для того, чтобы возмущения было меньше, и водители не придумали устроить забастовку.

Снижение рейтинга расстраивает не всех таксистов. Некоторые из них считают, что «эти баллы — туфта», и они не особо влияют на заработок в долгосрочной перспективе, ведь высокий рейтинг можно восстановить, выполнив определённое количество заказов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Высокие заработки таксистов оказались мифом. Они получают в разы меньше людей других профессий
«Яндекс Такси» ищет десятки тысяч водителей. Условия соблазнительные!
Новый закон о такси заставит вас дольше идти к машине и больше платить за поездку

Рекомендации

Рекомендации

На Wildberries творится что-то жуткое. Будьте осторожны при просмотре отзывов
Раскрыт полный список того, что Wildberries знает о каждом клиенте. Становится жутковато
Tele2 поменял тарифы. Те, что были — ушли в архив
В Android 14 появилась опция, которая даже не снилась владельцам iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

игорь
+136
игорь
Почему не блокируют вообще? Жааадность
2 часа назад в 18:02
#
Александр Кузнецов
+934
Александр Кузнецов игорь
Если заблокировать, то они уйдут, а так их вынуждают сделать лицензию и продолжить работать
час назад в 18:38
#