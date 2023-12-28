«Яндекс Go» наказал таксистов без лицензий



Фото: Яндекс







Сервис «Яндекс Go»



Таксисты с высоким рейтингом получают больше заказов по более выгодным расценкам и имеют возможность иногда отказываться от поездок без потери активности, если им не нравится маршрут. Когда рейтинг низкий, заказов мало — в основном те, от которых отказались другие водители. Сервис «Яндекс Go» применил меры воздействия на водителей, которые не получили лицензию (как того требует закон), но продолжают возить пассажиров. Их рейтинг активности был понижен на 10 баллов, что негативно влияет на заработок.Таксисты с высоким рейтингом получают больше заказов по более выгодным расценкам и имеют возможность иногда отказываться от поездок без потери активности, если им не нравится маршрут. Когда рейтинг низкий, заказов мало — в основном те, от которых отказались другие водители.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Таксисты заметили, что «Яндекс Go» понижает рейтинг нелицензированным таксистам то в одном городе, то в другом, избегая массовой пессимизации. Вероятно, это делается для того, чтобы возмущения было меньше, и водители не придумали устроить забастовку.Снижение рейтинга расстраивает не всех таксистов. Некоторые из них считают, что «эти баллы — туфта», и они не особо влияют на заработок в долгосрочной перспективе, ведь высокий рейтинг можно восстановить, выполнив определённое количество заказов.