Центробанк всерьез заинтересовался россиянами, которые покупают криптовалюту

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Банк России планирует плотно изучить переводы россиян, связанные с покупкой криптовалюты. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, в начале 2024 года Центробанк РФ запустит обследование массива всех денежных переводов граждан страны, чтобы выявить трансграничные переводы с целью покупки криптоактивов. Цель обследования — «установить возможность идентификации таких переводов в совокупном объеме трансграничных денежных переводов россиян, а также оценить их стоимостные объемы».







Результаты процедуры должны быть предоставлены к 9 февраля 2024 года. Кроме того, к этой же дате будут подготовлены оценки стоимостного объема всех трансграничных переводов россиян, даже не связанных с криптовалютами.



Теоретически, отправитель средств может не подозревать, что перевод является трансграничным. Его могут признать таковым постфактум, если получатель денег находился за границей.