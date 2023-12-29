Центробанк всерьез заинтересовался россиянами, которые покупают криптовалюту

Олег

Криптовалюта

Фото: Unsplash

Банк России планирует плотно изучить переводы россиян, связанные с покупкой криптовалюты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, в начале 2024 года Центробанк РФ запустит обследование массива всех денежных переводов граждан страны, чтобы выявить трансграничные переводы с целью покупки криптоактивов. Цель обследования — «установить возможность идентификации таких переводов в совокупном объеме трансграничных денежных переводов россиян, а также оценить их стоимостные объемы».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.  

Результаты процедуры должны быть предоставлены к 9 февраля 2024 года. Кроме того, к этой же дате будут подготовлены оценки стоимостного объема всех трансграничных переводов россиян, даже не связанных с криптовалютами. 

Теоретически, отправитель средств может не подозревать, что перевод является трансграничным. Его могут признать таковым постфактум, если получатель денег находился за границей.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Перечислены фразы, по которым можно на 100% понять, что с вами говорит телефонный мошенник
Центробанк установил новый лимит на переводы через СБП
Мошенники в бешенстве: у них больше не получается выманивать деньги у россиян

Рекомендации

Рекомендации

Раскрыт полный список того, что Wildberries знает о каждом клиенте. Становится жутковато
Tele2 поменял тарифы. Те, что были — ушли в архив
В Android 14 появилась опция, которая даже не снилась владельцам iPhone
Сайт RuTracker перестал открываться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–12
ВилсакомФорева🫶
При чем тут заинтересованность россиянами, если вы сами пишите что интересуются переводами. Когда же вы же научитесь работать нормально.
Хотя о чем это я. Помойка есть помойка. Этот ресурс развиваться не собирается. Редакция тянет его на дно
час назад в 23:34
#