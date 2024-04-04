Таксист рассказал, почему отмена поездок идёт пассажирам только на пользу
Пользователь «Пикабу» с ником MoskowTaxiDriver, работающий, как можно понять, таксистом в Москве, прокомментировал несколько жалоб клиентов «Яндекс Go» на то, что водители приезжают, но отказываются выполнять заказ, отменяют его и уезжают.
С точки зрения пассажиров, это нелогично и невыгодно водителю, ведь он потратил время и бензин, чтобы добраться до клиента, а если оставить жалобу, его как-то накажут (например, понизят рейтинг активности, из-за чего он будет получать заказы реже и только такие, от которых отказались другие).
Таксист поведал старую и давно известную историю о том, как это выглядит со стороны водителей. Иногда им выгоднее брать «коротыши», то есть короткие поездки в пределах определённого района. «Яндекс» доплачивает за такие заказы, и в результате всего за несколько минут можно заработать такую же сумму, как за поездку, которая заняла бы не менее получаса.
Таксист обычно не видит финальную точку поездки в тот момент, когда он соглашается принять заказ, она отображается лишь по прибытию за пассажиром. И если он понимает, что ему выгоднее не ехать далеко, а остаться в том же районе в надежде взять пассажира, которому нужно проехать лишь пару кварталов, он так и сделает. С финансовой точки зрения ему лучше выполнить несколько коротких заказов, за каждый из которых он получит столько же денег, сколько получил бы за один длинный — поэтому он и отменяет поездку, которая ему не нравится.
Пассажиры недоумевают, почему вообще «Яндекс» позволяет таксистам отказываться от заказов, ведь в других сферах обслуживания такого не происходит — сотрудник выполняет свою работу независимо от того, выгодно это ему или нет в каждом конкретном случае. Казалось бы, можно просто убрать у водителей опцию отмены, и тогда проблема решена, но «Яндекс» не идёт на эту меру.
У MoskowTaxiDriver нашлось объяснение этому феномену. Он считает, что у «Яндекс Go» всё просчитано до мелочей: сервис всеми силами старается сдержать рост цен на такси и финансово стимулирует водителей находиться там, где возникает большой спрос, позволяя не ездить по маршрутам, где спрос низкий. Чтобы таксисты работали не только в час-пик и в конкретных районах, «Яндекс» платит бонусы за количество поездок, мотивируя водителей как можно дольше оставаться на линии. Без такой формы регулирования цены на поездки были бы в несколько раз выше, что плохо для всех: пассажирам нужно тратить гораздо больше, заказов будет меньше, и из-за этого упадут заработки таксистов, а к «Яндексу» снова появятся вопросы со стороны ФАС, Роспотребнадзора и других контролирующих органов.
«Если рассматривать причины того или иного поведения таксиста, то становится понятно, что именно „Яндекс“ делает для пассажира всё возможное, чтобы цены на поездки не улетали в космос, и чтобы таксисты могли хорошо зарабатывать», — делает вывод таксист.
MoskowTaxiDriver советует не полагаться на такси и чаще пользоваться общественным транспортом, который не столь комфортный, но дешёвый, предсказуемый и надёжный, не зависит от погодных условий и «капризов» водителя, высчитывающего, куда ему выгодно ехать, а куда не очень.
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