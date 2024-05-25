Apple выпустила удешевленные версии iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Ждем в магазинах РФ

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple запустила в продажу восстановленные смартфоны линейки iPhone 14. Это отличная возможность урвать устройства со скидкой.

Официально восстановленные iPhone, iPad и Mac — это ранее проданные и возвращенные покупателем устройства. Причины могут быть самыми разными: от заводского брака до простейшей «не подошел цвет». Девайсы проходят полную проверку на заводе Apple, получают новые детали вроде корпуса и аккумулятора, после чего поступают в продажу по сниженному прайсу.

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Начиная с сегодняшнего дня, Apple начала продавать восстановленные iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max впервые с момента их выхода в 2022 году. Это любопытно, поскольку обычно восстановленная версия появляется спустя несколько месяцев после основного релиза.

Поскольку восстановленный смартфон стоит на $80-150 дешевле обычного, продавцы в разных странах, в том числе и в РФ, не замедлят воспользоваться этим и привезти в свои магазины суперпопулярный iPhone 14 по сниженному прайсу в ближайшее время. Отличить Refurbished можно по передней части коробки: вместо фотографии устройства на ней написано его название серым шрифтом. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

SithV
+1687
SithV
ну значит будут их долго поддерживать если через почти 2 года выпускают их по новой. с другой стороны, можно предположить что 14 серия всем заходит так удачно что от них никто не отказывается!
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