Новый iPad 10 попал в руки блогеров. Всё очень грустно

Представленный на прошлой неделе iPad 10 приехал к блогерам и СМИ для ознакомления. Они поделились своими ощущениями от новинки.
Первое, что отметили почти все блогеры — странное позиционирование iPad 10. По их мнению, он занимает «неудобное» положение между iPad Air 5 и iPad 9, который всъ еще продается официально. «В вакууме это отличный планшет, он выполняет все задачи, которые вы от него ожидаете. Но в контексте других моделей, которые продает Apple, вы вряд ли выберете iPad 10: если вам нужен разъем для наушников или планшет для ребенка, вы купите «девятку», а если ищете новый дизайн и большой дисплей, то iPad Air 5 станет оптимальным выбором», — пишет журналист The Verge. Подобные мысли транслирует автор из WIRED. К слову, мы тоже ранее писали о том, какую модель из этих трех стоит выбрать.
Но если отойти от сравнения моделей и поговорить только об iPad 10, то блогеры оценили красивые цвета корпуса и фронтальную камеру, которая расположена на длинной стороне планшета, то есть в альбомной ориентации. Ранее, общаясь при помощи iPad по видеосвязи, вы постоянно смотрели вбок, а лицо при этом было немного искажено, но теперь такого неприятного эффекта больше нет.
Производительность iPad 10 тоже достойна упоминания: по измерениям журналистов, новинка превосходит iPad 9 примерно на 30%. Однако до схожего по цене iPad Air 5 с чипом Silicon M1 ей всё еще далеко.
Не обошли блогеры вниманием и конфуз с подключением Apple Pencil к новому iPad — историю с переходником для карандаша интернет не забудет еще долго.
В сухом остатке большинство журналистов по достоинству оценили iPad 10, но при этом рекомендуют покупать прошлогодний iPad 9. По их мнению, изменения настолько незначительны, что не стоят переплаты.
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