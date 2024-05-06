Apple запустила забавную пасхалку в честь презантации 7 мая. Она скрыта, но можно найти

Компания Apple по традиции запустила на своем сайте интерактив в честь грядущего мероприятия Let Loose 2024. На него обратил внимание 9to5Mac.
Ранее мы сообщали, что презентация обещает быть очень короткой — смотреть придется чуть более получаса. За это время компания собирается наконец обновить iPad и представить собственные нейросетевые фишки. Несмотря на компактность мероприятия, Apple не пожалела усилий и запустила небольшой скрытый интерактив на своем сайте.
Он расположился на главной странице Apple.com. На первый взгляд вы ничего не увидите, но достаточно «потереть» логотип мероприятия — указателем мыши на Mac или пальцем на iPhone/iPad — и он начнет стираться, будто ластиком. Если полностью стереть лого, появится новое в другом стиле. Похоже, пасхалка намекает на Apple Pencil.
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