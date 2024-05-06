Apple запустила забавную пасхалку в честь презантации 7 мая. Она скрыта, но можно найти

Олег

Apple


Компания Apple по традиции запустила на своем сайте интерактив в честь грядущего мероприятия Let Loose 2024. На него обратил внимание 9to5Mac.

Ранее мы сообщали, что презентация обещает быть очень короткой — смотреть придется чуть более получаса. За это время компания собирается наконец обновить iPad и представить собственные нейросетевые фишки. Несмотря на компактность мероприятия, Apple не пожалела усилий и запустила небольшой скрытый интерактив на своем сайте.

Он расположился на главной странице Apple.com. На первый взгляд вы ничего не увидите, но достаточно «потереть» логотип мероприятия — указателем мыши на Mac или пальцем на iPhone/iPad — и он начнет стираться, будто ластиком. Если полностью стереть лого, появится новое в другом стиле. Похоже, пасхалка намекает на Apple Pencil.

Напомним, что обо всех новинках мы оперативно и достоверно расскажем не только прямо здесь, на iGuides.ru, но еще и в нашем Telegram-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить!

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Все iPad Pro 2024 года получат самые навороченные OLED-дисплеи на рынке
Apple покажет 7 мая нечто большее, чем просто новые iPad
Тим Кук анонсировал генеративный искусственный интеллект Apple, который затмит все остальные нейросети

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники взвоют от этого нововведения Android
Новая опция WhatsApp позволит не давать свой номер кому попало и оставаться на связи
Стоит ли обновляться на iOS 17.3.1 в России
У товаров на Wildberries заметили новый значок. Если его нет — покупать нельзя

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии