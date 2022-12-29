Аврора Смартфоны Россия

«Аврору» оставят без денег. «Ростелеком» просил на неё 480 млрд рублей

Александр



Министерство цифрового развития РФ одобрило проект развития операционной системы «Аврора», которую разрабатывает принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа». «Ростелеком» подсчитал, что до 2030 года ему потребуется бюджетное финансирование в размере 480 млрд рублей.

Эти средства, по замыслу «Ростелекома», будут пущены не только на доработку и поддержание «Авроры» в актуальном состоянии, но и на выпуск примерно 70 миллионов смартфонов с этой платформой. Компания объясняет, что России нужна собственная мобильная система из-за риска отключения в России сервисов Google и Apple, что сделает почти неработоспособными смартфоны на Android и iOS.

Министерство финансов РФ согласилось с доводами Минцифры и Ростелекома, но не спешит выделять финансирование на развитие «Авроры». Ведомство считает невозможным обеспечить проект частной компании (пусть и с государственным участием) таким объёмом денежных средств.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин тоже не поддержал идею бюджетного финансирования «Авроры». По его словам, все популярные операционные системы развивались без господдержки, а если и поддерживать разработчиков подобных проектов, то деньги должны выделяться не одной компании, а всем участникам рынка в равной степени. Он также считает, что «Ростелекому» стоит самостоятельно финансировать этот проект в конкурентных условиях, чтобы быть заинтересованным в его успехе, а не в осваивании бюджетных средств.

«Лично я считаю, что финансировать подобные проекты из бюджета неправильно. Все успешные операционные системы, которые существуют сейчас, разрабатывались без участия государств. Они завоевали рынок именно потому, что коммерческие компании были кровно в этом заинтересованы. Взлетит ли альтернативный проект, если накачать его бюджетными деньгами — большой вопрос, я в этом сильно сомневаюсь. При этом большую часть финансирования компании должны обеспечить сами, чтобы лучший продукт определился в результате здоровой конкуренции», — написал Горелкин в своём Telegram-канале.

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Источник:
Хабр
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