





С конца ноября клиенты билайна, которые отправились на отдых на Мальдивы могут воспользоваться доступом в Интернет по технологии LTE по новым, куда более низким ценам, чем раньше.По умолчанию им стал доступен 1 ГБ Интернета за 350 руб. в день (после исчерпания пакета скорость до конца дня составит 128 Кбит/с). Подразумевается, что вы платите за Интернет только в те дни, когда реально им пользуетесь.Если такого объема трафика на максимально доступной скорости вам не хватит, можно подключить услугу «Продли скорость» — 500 МБ за 175 или 1 ГБ за 350 рублей. Стоимость минуты входящих и исходящих звонков составит 35 рублей, отправка одной SMS обойдется в такую же сумму. Ранее 1 МБ интернета стоил целых 768 рублей, а минута «голоса» — 200 рублей.Тем абонентам билайна, которые пользуются предоплатной системой расчетов, советуем ознакомиться с персональными пакетами роуминга — в них больше минут и ГБ, рассчитанных сразу на несколько дней, по более выгодным ценам. Услуга доступна в мобильном приложении билайна.