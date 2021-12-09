Мальдивы

С конца ноября клиенты билайна, которые отправились на отдых на Мальдивы могут воспользоваться доступом в Интернет по технологии LTE по новым, куда более низким ценам, чем раньше.

По умолчанию им стал доступен 1 ГБ Интернета за 350 руб. в день (после исчерпания пакета скорость до конца дня составит 128 Кбит/с). Подразумевается, что вы платите за Интернет только в те дни, когда реально им пользуетесь.

Если такого объема трафика на максимально доступной скорости вам не хватит, можно подключить услугу «Продли скорость» — 500 МБ за 175 или 1 ГБ за 350 рублей. Стоимость минуты входящих и исходящих звонков составит 35 рублей, отправка одной SMS обойдется в такую же сумму. Ранее 1 МБ интернета стоил целых 768 рублей, а минута «голоса» — 200 рублей.

Тем абонентам билайна, которые пользуются предоплатной системой расчетов, советуем ознакомиться с персональными пакетами роуминга — в них больше минут и ГБ, рассчитанных сразу на несколько дней, по более выгодным ценам. Услуга доступна в мобильном приложении билайна.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

билайн получил Премию Рунета за внедрение Мобильного ID билайн получил Премию Рунета за внедрение Мобильного ID

Москвичи стали больше пользоваться интернетом Москвичи стали больше пользоваться интернетом

Как изменилось потребление мобильного интернета в московском и питерском метро Как изменилось потребление мобильного интернета в московском и питерском метро