Bitcoin Криптовалюта

Bitcoin позорно обвалился всего за сутки, а за ним полетело всё остальное. Что происходит?

Олег

BTC


Самая известная криптовалюта Bitcoin за сутки потеряла немалую часть своей цены. Об этом свидетельствуют данные аналитики криптобирж.

Судя по шкале, несколько дней назад Bitcoin понемногу укреплялся и его цена дошла до $21400 за монету, тогда как в начале прошлой недели он стоил чуть меньше $19 тысяч. Однако в течение последних суток он существенно просел: в моменте на некоторых биржах один токен стоил минимум $16500, падение составляет около 23%. В среднем же его цена пока установилась на уровне $18500, что составляет около 13-14% падения. 

ETH

Вниз полетели и другие токены. Ethereum, чуть ранее почти набравший $1700, упал до $1300, монета ADA (Cordano) подешевела с $0,41 до $0,35-36, а Solana после уверенного роста до $38 за токен сейчас стоит около $21. Причины такого резкого падения всего крипторынка пока до конца неясны.

Ранее мы рассказали, что, согласно новым санкциям Евросоюза, россиянам стало гораздо сложнее пользоваться криптовалютой. 

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Источник:
CoinMarketMap
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