Названы хитрости, которые позволяют таксистам взвинчивать цены

Фото: Яндекс
Пользователь «Хабра» alan008 поделился своими наблюдениями о работе водителей в сервисе «Яндекс Такси». Он заметил, что они прибегают к нескольким хитростям, чтобы возить по высоким расценкам и совершенно не заинтересованы в том, чтобы выполнять заказы по обычным тарифам без повышающего коэффициента.
alan008 иногда путешествует на поездах и заранее вызывает такси на вокзал — минут за десять до прибытия, пока цена ещё низкая. Водители стали всё чаще отменять такие вызовы, ведь они знают, что когда поезд прибудет, заявок станет намного больше, и цены в приложении поднимутся как минимум в два раза. На заявки с повышающим коэффициентом таксисты приезжают гораздо быстрее и охотнее.
Ещё одна хитрость, с которой столкнулся alan008, заключается в том, что водители намеренно затягивают момент посадки пассажира, что позволяет им зарабатывать на платном ожидании. Это происходит так: таксист отмечает в приложении, что он приехал, примерно за 200 метров от точки заказа, но не едет дальше, а останавливается, после чего включается таймер бесплатного ожидания (от 3 до 5 минут в зависимости от тарифа). Выждав несколько минут, он может начать приближаться к тому месту, куда его вызывали, а за это время пассажир уже начал бродить вокруг дома в поисках машины. Он будет звонить таксисту с вопросами, где он стоит и как его найти, а в ответ услышит — «я там, куда вы меня вызвали». Чем больше времени уйдёт на посадку, тем это выгоднее таксисту, ведь каждая минута его стоянки будет оплачена пассажиром.
alan008 также заметил сложности с детским тарифом: у него не получалось уехать на такси с ребёнком на вокзал с утра, когда общественный транспорт ещё не ходит. Если машина и находится, то в четыре раза дороже обычной цены и с временем ожидания более получаса (то есть, с риском, что она вообще не приедет, из-за чего можно опоздать на поезд). Тогда он придумал такой трюк: доезжает до вокзала на своей машине с женой и ребёнком, оставляет их там, возвращается к дому, оставляет машину на парковке, вызывает такси для себя и снова едет на вокзал. Это неудобно, отнимает больше времени и выходит вдвое дороже.
alan008 предложил «Яндексу» ввести несколько запретов и требований к водителям, что, по его мнению, позволило бы избежать всех описанных им проблем:
- Запретить водителям активировать режим «Машина подъезжает» и включать бесплатный период ожидания, когда машина еще не достигла конечной точки вызова.
- Запретить водителям отменять/отказываться/просить отменить заказ, если заказ произошел в период и точку, в которой ожидается повышенный спрос в следующий период времени.
- Принудительно требовать наличие детского автокресла хотя бы в некотором проценте работающих каждый день машин. Запрещать отказываться от заказов с детским креслом.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым