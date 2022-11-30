Браузер Chrome для iPhone стал гораздо полезнее



Компания Google обновила свой фирменный браузер Chrome для iOS и добавила новую полезную функцию. Об этом пишут в 9to5Google.



Согласно источнику, Google Chrome для iOS обновился до версии 108. Помимо стандартных исправлений глюков и проблем безопасности разработчики добавили еще одну полезную фичу.



Ранее Chrome по умолчанию открывал ссылки в обычном режиме, сохраняя их в cookie, историю просмотров и учитывая эти данные в дальнейшей выдаче. Теперь же в браузере появился новый тумблер «Запрашивать открытие ссылок из других приложений в режиме инкогнито». Он позволяет открывать ссылки по умолчанию в анонимном режиме, и информация об этом не будет сохраняться внутри браузера.



Источник отмечает, что особенно полезной эта функция будет на общих семейных устройствах, например, на домашнем iPad. Чтобы включить её, откройте Chrome, перейдите в «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» и включите соответствующий тумблер. Любопытно, что на Android такая функция отсутствует.

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