











Компания Samsung выпустила бета-версию своего фирменного браузера Samsung Internet. Приложение получило новые функции, призванные облегчить жизнь пользователей и обеспечить дополнительную защиту информации за счет расширенных опций конфиденциальности.Новая бета-версия браузера Samsung Internet 16.0.2.15 предоставила пользователям возможность перемещать адресную строку URL-адреса сверху вниз. Поскольку многие смартфоны Samsung оснащены дисплеями большой диагонали, многим пользователям неудобно тянутся к верхней части экрана, чтобы добраться до адресной строки. С помощью этой опции пользователи смогут расположить адресную строку в самом низу, где до неё будет намного легче добраться.Помимо этого, добавлена поддержка групповых вкладок как в браузере Google Chrome. Это позволяет пользователям, у которых часто открыто много страничек, аккуратно сортировать их по группам для облегчения доступа.Третье нововведение, это экспериментальная функция для подключения с приоритетом по защищённому протоколу HTTPS. Это еще одна мера от Samsung по улучшению контроля конфиденциальности в своем веб-браузере.Все эти функции в настоящее время доступны только пользователям, которые участвуют в бета-тестировании программы для выявления ошибок. Прежде чем компания выпустит стабильную версию браузера для всех пользователей, может пройти несколько недель.