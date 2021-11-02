0001.png

Компания Samsung выпустила бета-версию своего фирменного браузера Samsung Internet. Приложение получило новые функции, призванные облегчить жизнь пользователей и обеспечить дополнительную защиту информации за счет расширенных опций конфиденциальности.

Новая бета-версия браузера Samsung Internet 16.0.2.15 предоставила пользователям возможность перемещать адресную строку URL-адреса сверху вниз. Поскольку многие смартфоны Samsung оснащены дисплеями большой диагонали, многим пользователям неудобно тянутся к верхней части экрана, чтобы добраться до адресной строки. С помощью этой опции пользователи смогут расположить адресную строку в самом низу, где до неё будет намного легче добраться.

Помимо этого, добавлена поддержка групповых вкладок как в браузере Google Chrome. Это позволяет пользователям, у которых часто открыто много страничек, аккуратно сортировать их по группам для облегчения доступа. 

Третье нововведение, это экспериментальная функция для подключения с приоритетом по защищённому протоколу HTTPS. Это еще одна мера от Samsung по улучшению контроля конфиденциальности в своем веб-браузере.

Все эти функции в настоящее время доступны только пользователям, которые участвуют в бета-тестировании программы для выявления ошибок. Прежде чем компания выпустит стабильную версию браузера для всех пользователей, может пройти несколько недель.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

sammobile sammobile

Ссылки по теме:

Опубликован список устройств Samsung, которые получат One UI 4.0 Опубликован список устройств Samsung, которые получат One UI 4.0

One UI от Samsung официально выйдет для Windows. Отказаться от нее будет нельзя One UI от Samsung официально выйдет для Windows. Отказаться от нее будет нельзя

Опубликован список смартфонов, которые получат Android 12 Опубликован список смартфонов, которые получат Android 12