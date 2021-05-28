Mac Pro


Apple едва только успела представить свой первый чип под названием Silicon M1, как фанаты и энтузиасты уже начали сыпать предположениями, теориями и концептами. Еще в прошлом году в СМИ появлялись слухи о iMac или Mac Pro с новым чипом — но тестирование MacBook Air на M1 внесло больше понимания в ситуацию. Стало очевидно, что M1 как такового недостаточно, чтобы обеспечить мощностью большой профессиональный компьютер — хотя в 13-дюймовых MacBook этот чип очень хорош.

Совершенно очевидно, что рано или поздно Apple переведет все свои устройства на собственные процессоры. В частности, это произойдет и с Mac Pro. Дизайнер из Европы Роберт Халлон собрал всё, что появлялось в СМИ об этом устройстве и нарисовал концепт возможного Mac Pro с процессором Silicon M.

На рисунке можно увидеть, что Роберт сохранил главную отличительную черту Mac Pro 2019 года — знаменитый «дырчатый» дизайн, который в оригинальном компьютере служит двум целям — формирует узнаваемый внешний вид и улучшает охлаждение внутренних компонентов. Однако Mac Pro M1, как назвал его сам художник, значительно уменьшился в размерах — здесь он напоминает больше Mac mini, чем Mac Pro. К слову, такое решение соответствует инсайдам от Джона Проссера, который утверждал, что Mac Pro на собственных чипах от Apple будет похож на «три-четыре Mac mini, сложенные друг на друга». 

Mac Pro

Роберт в своем рендере сохранил не только дизайн «тёрки», но и не менее знаменитые хромированные ручки для переноски. Правда, учитывая такие небольшие габариты, их предназначение теперь весьма сомнительно. Заменять ножки компьютера на нашумевшие в свое время колесики дизайнер не стал.

Идея Mac Pro на процессоре Silicon M действительно кажется заманчивой, но вряд ли осуществима на данном этапе развития чипа. Графическая мощность M1 далека от профессиональных потребностей, а работать с традиционными видеокартами чип от Apple пока не умеет. Желающим получить действительно мощное устройство с процессором Silicon M остается только ждать, пока компания сумеет «подтянуть» графические ядра чипа до конкурентного уровня.



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Источник:

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