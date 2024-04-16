Cамый доступный iPhone 16 Pro наконец лишится своего главного недостатка. Теперь точно можно брать!



Apple собирается повысить минимальную планку объема накопителей в своих будущих флагманах. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, все базовые версии iPhone Pro, начиная с 16-й серии, будут оснащены накопителем емкостью 256 Гб. Конфигурационный ряд iPhone 16 Pro предложит смартфоны с памятью 256, 512 Гб и 1 ТБ. При этом ценник не должен измениться: базовый iPhone 16 Pro по-прежнему будет стоить $999.







Напомним, что сейчас iPhone 15 Pro продается со 128 Гб памяти в базе, а iPhone 15 Pro Max уже стартует с 256 Гб. В следующем году Apple просто уравняет обе профессиональные модели между собой в плане встроенной памяти. Это очень логичный и долгожданный для многих шаг, поскольку Pro-модели нередко покупаются ради фото и видео; а снимки в RAW и видео в 4К@60 способны очень быстро опустошить 128 Гб-накопитель.