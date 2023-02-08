ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам



Популярный чат-бот ChatGPT научился создавать вирусы под определенные ОС. Об этом пишут в ТАСС.



Ранее мы рассказывали о том,



Согласно источнику, ChatGPT теперь можно применять не только во благо, но и для нанесения ущерба. Роман Дремлюга, замдиректора по развитию Института Математики и компьютерных технологий, сообщил, что чат-бот научился писать вредоносный код для определенных операционных систем. Опасность ситуации в том, что ИИ учитывает особенности ОС и её слабые места при создании вируса.



Популярный чат-бот ChatGPT научился создавать вирусы под определенные ОС. Об этом пишут в ТАСС.Ранее мы рассказывали о том, что такое ChatGPT . Он стал крайне популярен на стыке 2022-2023 годов, и сейчас продолжает оставаться в трендах . В соцсетях появилась масса блогеров, которые «обучают» заработку при помощи чат-бота Согласно источнику, ChatGPT теперь можно применять не только во благо, но и для нанесения ущерба. Роман Дремлюга, замдиректора по развитию Института Математики и компьютерных технологий, сообщил, что чат-бот научился писать вредоносный код для определенных операционных систем. Опасность ситуации в том, что ИИ учитывает особенности ОС и её слабые места при создании вируса.

«Преступники всегда очень быстро адаптируют технологические новшества. … Уже можно найти примеры того, как с помощью этой системы генерируют код вредоносных программ с нужными свойствами под определенные операционные системы, под определенные задачи, под определенные уязвимости, абсолютно кастомизированные», — говорит он.



Роман подчеркнул, что на данный момент описанные действия совершают специалисты по кибербезопасности в исследовательских целях, однако сам факт наличия такой возможности уже означает, что злоумышленники тоже смогут это сделать.



По словам эксперта, настало время, когда создавать вирусы может практически любой человек, даже без навыков программирования. Он предположил, что в перспективе преступники с помощью цифровых данных, ориентируясь на особенности конкретного человека будут выбирать индивидуальный способ отъема денег и делать это в автоматическом режиме, с помощью искусственного интеллекта.



Единственной защитой от такого грустного будущего господин Дремлюга считает повышение цифровой грамотности населения.