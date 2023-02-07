Блогеры учат, как ничего не делать и получать много денег с помощью ChatGPT. В чем подвох?



В социальных сетях и видеохостингах распространяется новый вид «инфоцыганства», родившийся на волне популярности ChatGPT. Об этом сообщает The Verge.



Ранее мы уже рассказывали,



Именно этой иллюзией стали пользоваться различные блогеры, создающие контент в YouTube, TikTok и прочих интернет-площадках и соцсетях. Они красиво рассказывают, что зритель может прямо сейчас получать много денег, при этом почти ничего не делая.

В социальных сетях и видеохостингах распространяется новый вид «инфоцыганства», родившийся на волне популярности ChatGPT. Об этом сообщает The Verge.Ранее мы уже рассказывали, что такое ChatGPT и почему он так востребован . По сути, этот чат-бот умеет делать множество вещей вместо человека: например, пользователи с его помощью пишут сочинения и защищают дипломы . Читая подобные новости, и вправду можно подумать, что ChatGPT — это универсальная машина, которая может озолотить любого.Именно этой иллюзией стали пользоваться различные блогеры, создающие контент в YouTube, TikTok и прочих интернет-площадках и соцсетях. Они красиво рассказывают, что зритель может прямо сейчас получать много денег, при этом почти ничего не делая.

«Это одна из самых безумных программ, которые я когда-либо видел на планете Земля, и вы можете стать миллионером, просто используя ChatGPT, я вам гарантирую», — типичный «заход» инфлюенсера.



Имейте в виду: все эти люди на самом деле стремятся обогатить себя, а не вас. Если говорить, то обучение заработку на ChatGPT — это продолжение темы «инфоцыганских» курсов по «успешному успеху», «инвестициям в себя» и «миллионерству за месяц». Блогеры почувствовали нарастающий интерес к чат-боту, увидели, что далеко не все понимают, как он работает на самом деле, и решили продать воздух неосведомленным людям.



Суть данных курсов зачастую сводится к следующему. Инфлюенсеры советуют своим платным клиентам создать аккаунт на биржах для фриланса, начать там предлагать свои услуги онлайн, а потом, получая задания от работодателей, генерировать результаты в ChatGPT. Если клиенту не понравится работа, нужно попросить его сделать правки, после чего ввести их в чат-бот и получить отредактированную версию.





«Всё, что вам нужно делать — это продолжать показывать работу клиенту, пока ему не понравится», — советуют продавцы миллионерства.



Встречается и другая схема. Учащемуся предлагается придумать заголовок, например, «10 самых опасных пляжей мира», загрузить его в ChatGPT и наложить полученный текст на видеоряд с бесплатных хостингов. Итоговый ролик советуется загрузить на YouTube и ждать, пока польется доход.



Как и любая схема по быстрому обогащению, описанные методы вызывают один и тот же вопрос: если всё это так здорово работает, зачем блогер публично об этом рассказывает? Кроме того, случайно или намеренно «продавцы воздуха» упускают и другие нюансы: нередко описанные ими схемы всё же требуют от ученика немало времени и труда, при этом точность и полезность полученного на выходе контента вызывает большие сомнения. Как следствие, шансы заработать хоть что-то на таком материале резко сокращаются.