ChatGPT обогнал по популярности TikTok и стал самым быстрорастущим сервисом в мире

Фархад

ChatGPT

Аналитическая фирма UBS поделилась результатами исследования, согласно которым в январе 2023 года чат-бот ChatGPT достиг отметки в 100 млн активных пользователей в месяц.

Проект команды OpenAI стал доступен для публики только 30 ноября прошлого года, но его популярность позволила ему обогнать соцсеть TikTok, которой потребовалось целых 9 месяцев, чтобы достичь подобных результатов. В отчёте говорится, что только в первый месяц после запуска ChatGPT собрал 57 млн активных пользователей, а в январе сервис ежедневно посещало около 13 млн юзеров.

Сможет ли чат-бот поддерживать такой уровень интереса публики в ближайшие месяцы, неизвестно. Возможно, его постигнет судьба некогда популярной соцсети ClubHouse.

Кстати, мой коллега Олег Воронин в мельчайших деталях рассказал о ChatGPT в отдельном материале и даже расписал отдельный гайд по регистрации в самом хайповом чат-боте 2023 года. Другую информацию и свежие новости о ChatGPT вы можете найти тут.

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Источник:
Engadget
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