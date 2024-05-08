Чем отличаются четыре модели Apple Pencil и какую выбрать в 2024 году

Олег

Pencil


Вчера Apple представила свой четвертый Pencil, который получил приставку Pro и пару новых датчиков. Обычно в таких случаях компания убирает из продажи одну из старых моделей, но не сейчас: все четыре версии Apple Pencil (в том числе самый первый карандаш 2015 года) продаются на официальном сайте бренда.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Такой широкий модельный ряд умных карандашей может запутать покупателя, тем более что каждый из них совместим лишь с определенными моделями iPad:

Фото: MacRumors

Так чем же четыре модели Apple Pencil отличаются друг от друга? Вот все различия, собранные в табличку:

Фото: MacRumors

Теперь вам остается сначала отобрать совместимые с вашим iPad модели Pencil, а потом выбрать наиболее подходящий по функциям и ценнику. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Представлен Apple Pencil Pro. Что в нем особенного?
Apple готовит гениальную разработку
https://www.iguides.ru/main/gadgets/a_paltsy_nam_zachem_apple_vypustit_spetsialnyy_stilus_dlya_vision_pro/?sphrase_id=12509660

Рекомендации

Рекомендации

Стоит ли обновляться на iOS 17.3.1 в России
У товаров на Wildberries заметили новый значок. Если его нет — покупать нельзя
Samsung рассекретила важное и очень приятное нововведение для Galaxy Watch
В России меняются условия оплаты покупок картами «МИР»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1338
tellurian
Круто они обделили про серию на М2. 👿
46 минут назад
#
kardigan
+3611
kardigan tellurian
Маркетинг братец.
10 минут назад
#