Чем отличаются четыре модели Apple Pencil и какую выбрать в 2024 году



Вчера Apple представила свой четвертый Pencil, который получил приставку Pro и пару новых датчиков. Обычно в таких случаях компания убирает из продажи одну из старых моделей, но не сейчас: все четыре версии Apple Pencil (в том числе самый первый карандаш 2015 года) продаются на официальном сайте бренда.







Такой широкий модельный ряд умных карандашей может запутать покупателя, тем более что каждый из них совместим лишь с определенными моделями iPad:







Так чем же четыре модели Apple Pencil отличаются друг от друга? Вот все различия, собранные в табличку:







Теперь вам остается сначала отобрать совместимые с вашим iPad модели Pencil, а потом выбрать наиболее подходящий по функциям и ценнику. Такой широкий модельный ряд умных карандашей может запутать покупателя, тем более что каждый из них совместим лишь с определенными моделями iPad:Так чем же четыре модели Apple Pencil отличаются друг от друга? Вот все различия, собранные в табличку:Теперь вам остается сначала отобрать совместимые с вашим iPad модели Pencil, а потом выбрать наиболее подходящий по функциям и ценнику.