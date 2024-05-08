Чем отличаются четыре модели Apple Pencil и какую выбрать в 2024 году

Вчера Apple представила свой четвертый Pencil, который получил приставку Pro и пару новых датчиков. Обычно в таких случаях компания убирает из продажи одну из старых моделей, но не сейчас: все четыре версии Apple Pencil (в том числе самый первый карандаш 2015 года) продаются на официальном сайте бренда.
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Такой широкий модельный ряд умных карандашей может запутать покупателя, тем более что каждый из них совместим лишь с определенными моделями iPad:
Так чем же четыре модели Apple Pencil отличаются друг от друга? Вот все различия, собранные в табличку:
Теперь вам остается сначала отобрать совместимые с вашим iPad модели Pencil, а потом выбрать наиболее подходящий по функциям и ценнику.