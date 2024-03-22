Чипы Apple Silicon больше не безопасны



В сети появилась информация о свежей уязвимости в чипах Apple Silicon M1, M2 и M3. Её невозможно исправить с помощью обновлений.



Согласно источнику, новый тип кибератаки назвали GoFetch. Он использует некоторые особенности физического устройства чипов, которые изначально задумывались как защитные. Среди прочего, чип запрограммирован обращаться к памяти таким образом, чтобы снаружи нельзя было понять, что именно он делает в данный момент. Однако у этой системы выявился побочный эффект: иногда чип путает два параметра, принимает один за другой, вследствие чего стороннее ПО может получить данные, которые не должно получать.







Эта утечка не «палит» ключ шифрования, но позволяет со временем его вычислить с помощью специального алгоритма прогнозирования действий чипа. Поскольку баг аппаратный, его нельзя исправить обновлениями или перепрошивками; есть лишь способ программно уменьшить вектор атаки с помощью стороннего ПО, но побочным эффектом такого заграждения станет резкое и значительное снижение производительности.



Атаки описанного типа мало распространены и требуют физического доступа к Mac. Однако уязвимость позволяет реально обойти ключ шифрования и взломать компьютер.