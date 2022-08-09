Что Apple покажет в 2022 году кроме iPhone 14? Готовятся пять классных новинок

Утечки касательно iPhone 14 мы видим и читаем уже довольно давно. Apple пока не разглашала дату его презентации, но скорее всего она традиционно состоится в начале сентября.
Однако до конца 2022 года мы можем увидеть не только iPhone 14. Судя по заявлениям инсайдеров, компания Apple готовит еще пять новых гаджетов, которые представит в ближайшие полгода.
1. AirPods Pro 2
Apple довольно редко обновляет свои фирменные наушники. Каждый раз новую версию приходится ждать по несколько лет. Например, базовые AirPods были представлены в 2016 году, а обновленные AirPods 2 — в 2019-м, спустя три года.
Что касается AirPods Pro, то они не обновлялись как раз три года, так как тоже вышли в 2019-м. А значит, будущей осенью мы вполне можем увидеть новый аксессуар. По слухам, AirPods Pro получит свежий чип H1, поддерживающий улучшенное шумоподавление и воспроизведение Apple Lossless. Кроме того, есть вероятность появления датчиков движения в наушниках. А еще обновится кейс: в нем появится динамик для работы с «Локатором».
2. iPad Pro
Совсем недавно Apple выпустила новый чип Silicon M2 и два ноутбука под его управлением — Pro 13 и Air. Инсайдеры предполагают, что до конца года компания выпустит обновленный iPad Pro с чипом М2, поскольку в последний раз этот планшет получал «железный» апдейт в апреле 2021 года.
Что касается внешнего вида, то он останется прежним.
3. iPad 10
Базовый iPad недавно фигурировал в утечках — аналитики пророчат ему полный редизайн корпуса, увеличение диагонали с 10,2 до 10,5 дюйма, а также замена порта Lightning на USB-С. Из всех этих вероятностей больше всего подтверждений получало лишь последнее.
4. Apple TV
Здесь рассказать особо нечего — «яблочная» приставка минорно обновится и получит более свежий чип Apple A14, а также 4 Гб оперативной памяти. Напомним, что текущая версия работает на Apple A12 и 3 Гб RAM.
5. Mac Pro
Самый производительный компьютер от Apple тоже может получить апдейт — последняя модель в нашумевшем дизайне «терки» была представлена в 2019 году.
Как говорит Марк Гурман, Mac Pro 2022 может выйти на презентации, посвященной новому чипу Apple Silicon M2 Extreme — именно на этой SoC он и будет работать.
На текущий момент почти все «яблочные» компьютеры получили версии с чипами Silicon, необновленным остался лишь Mac Pro. В 2020 году Apple обещала, что переход с Intel на собственные SoC займет около двух лет, а значит в 2022 году самое время представить производительный Mac Pro с полноценным «яблочным» железом.
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