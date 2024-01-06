Что такое «активные углы» в macOS и почему они могут перевернуть вашу работу за компьютером

Олег

macOS
Фото: The Verge


Операционная система от Apple, предназначенная для компьютеров Mac, славится своей оснащенностью разными полезными опциями. Благодаря такой продуманности пользователю «из коробки» требуется минимум стороннего софта, а иногда не требуется совсем никакого.

Одна из малоизвестных, но очень полезных функций — «активные углы». Если сказать коротко, то это возможность выполнять разные действия на Mac, просто направив курсор в угол экрана.

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Как настроить «активные углы»:
  • Откройте «Настройки» → «Рабочий стол»
  • Прокрутите вниз и нажмите «Активные углы»
  • Откройте любое (или все по очереди) выпадающее меню и выберите действие, совершаемое при наведении курсора мыши в данный угол
  • Нажмите «Готово».
macOS
macOS

При настройке вы можете добавить любую из кнопок cmd, shift, alt, control — нажмите их при выборе выпадающего меню. В таком случае действие будет активироваться при помещении курсора в угол и удержании выбранной клавиши.

Наиболее полезными, пожалуй, можно назвать функции:
  • «Блокировка экрана» — Mac блокируется при помещении курсора в угол,
  • «Рабочий стол» — аналог жеста «разведения пальцев» на трекпаде
  • «Окна программ» — быстрый просмотр всех активных окон приложения
  • Mission Control — аналог жеста четырьмя пальцами вверх по трекпаду.
Это легко и удобно: просто сдвинуть курсор на трекпаде гораздо быстрее, чем нажимать горячие клавиши или совершать жесты.

Если вы используете несколько дисплеев, то активные углы могут быть включены по желанию только на основном. Для этого выровняйте дисплеи посередине относительно друг друга в настройках мониторов. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

Dmitriy
+833
Dmitriy
Всегда вырубал, ибо одно неловкое движение и лезет то, что не надо. И по классике это старая фишка, которая по сути не меняется уже давно, и не обрастает полезными функциями. Хотя можно было хоть вызов полезных виджетов вынести на нее. Или вообще похоронить в таком виде и передать на откуп Командам.
Вчера в 11:16
#
tellurian
+4250
tellurian Dmitriy
Один раз на настроил под себя и никаких проблем. Удобная функция. Не бывает ложных срабатываний.
Вчера в 11:53
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Misha Gynin
–45
Misha Gynin
Мне тоже не нравится, и кстати в виндовс она еще с 7 есть, всегда на маке выключал, оно мне не надо, привычнее сочетаниями клавиш вызывать нужное приложение, а углы больше нужны когда редактируешь фото или видео...
Вчера в 12:08
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