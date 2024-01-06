Что такое «активные углы» в macOS и почему они могут перевернуть вашу работу за компьютером

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Операционная система от Apple, предназначенная для компьютеров Mac, славится своей оснащенностью разными полезными опциями. Благодаря такой продуманности пользователю «из коробки» требуется минимум стороннего софта, а иногда не требуется совсем никакого.



Одна из малоизвестных, но очень полезных функций — «активные углы». Если сказать коротко, то это возможность выполнять разные действия на Mac, просто направив курсор в угол экрана.



