Apple пропустила в App Store приложение, о котором мечтают многие владельцы iPhone

Фото: MacRumors
В магазине iOS-приложений Apple несколько месяцев распространяется утилита, которая нарушает правила площадки. На это обратил внимание MacRumors.
Согласно источнику, приложение называется Kimi и, судя по описанию, должно проверять зрение пользователя. Однако по факту после установки вы увидите каталог пиратского кино — утилиты такого рода считаются Apple недопустимыми и никогда не присутствовали в App Store, так как нарушают авторские права владельцев контента. Всем любителям халявы приходилось довольствоваться неудобными веб-сайтами.
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Приложение Kimi размещено и успешно распространяется как минимум полгода, с сентября 2023. Оно предлагает полноценный набор каталога пиратского кино: «лучшие» фильмы, поиск с фильтрами, рекомендации и так далее. Более того, в интерфейсе присутствует реклама, то есть утилита успешно монетизируется.
Сегодня, спустя несколько месяцев, Kimo наконец удалили после публикаций в крупных зарубежных СМИ. Было бы неплохо, чтобы модераторы App Store так же долго не замечали заменители российских приложений от банков, операторов связи и так далее.