Apple пропустила в App Store приложение, о котором мечтают многие владельцы iPhone



Фото: MacRumors





В магазине iOS-приложений Apple несколько месяцев распространяется утилита, которая нарушает правила площадки. На это обратил внимание MacRumors.



Согласно источнику, приложение называется Kimi и, судя по описанию, должно проверять зрение пользователя. Однако по факту после установки вы увидите каталог пиратского кино — утилиты такого рода считаются Apple недопустимыми и никогда не присутствовали в App Store, так как нарушают авторские права владельцев контента. Всем любителям халявы приходилось довольствоваться неудобными веб-сайтами.



