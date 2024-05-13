Майнеров будут вычислять и штрафовать на миллионы рублей





По данным «Известий», правительство РФ разрабатывает нормы, направленные на регулирование майнинга — добычу криптовалюты с использованием специализированного оборудования или компьютеров. Частных майнеров планируется приравнять к предпринимателям.



Майнеров будут вычислять по чрезмерно высокому потреблению электроэнергии, в том числе через дистанционные проверки показателей счётчиков. После выявления оборудования для майнинга криптовалютчику будет выставляться счёт по тарифам для промышленных предприятий, а они в несколько раз выше, чем для обычных граждан. Кроме того, их будут штрафовать на сумму от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.



Теневых майнеров выявляют и в настоящее время, но это сопряжено с высокими затратами и различными трудностями. Российские власти надеются разработать единую систему проверок, которая будет действовать на всей территории страны.



«Сегодня поставщики электроэнергии могут доказывать подобные нарушения через суд, затрачивая время и средства компаний. Однако, если единый принцип штрафования будет разработан на федеральном уровне, это существенно облегчит и активизирует борьбу с нарушителями», — сказал член Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий при ФАС России Дмитрий Тортев.



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