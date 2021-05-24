Google


Google впервые в истории подала иск против «Роскомнадзора». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания хочет оспорить требования «Роскомнадзора» по удалению 12 ссылок на «противоправный контент». Под этими ссылками скрываются YouTube-видео, которые власти посчитали призывами к участию в митингах — соответствующее требование было направлено компании еще в январе 2021 года. Ранее Google была лишь ответчиком в российских судах, но в этот раз решила действовать иначе. Арбитражный суд Москвы принял иск от Google LLC к «Роскомнадзору» 11 мая 2021 года. Эксперты считают, что компания намеренно подала иск от имени зарубежной компании, а не местного ООО «Гугл», так как предполагает проигрыш в российских инстанциях и рассчитывает после обжаловать решения судов в Европе.

Сама Google отказалась комментировать ситуацию. Сейчас между ею и «Роскомнадзором» ведутся несколько других судебных дел — в частности, телеканал «Царьград» начал разбирательство с YouTube после блокировки его канала на платформе. Предварительно тот же Арбитражный суд Москвы признал блокировку незаконной и постановил взыскать с компании по 100 тысяч рублей за каждый день блокировки, хотя Google приводила в её основание санкции США, которым она обязана подчиняться.

Ранее мы рассказали о прошедшей конференции Google — что нового в Android 12, какие устройства уже поддерживают свежую ОС и как её установить



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Источник:

Коммерсантъ Коммерсантъ

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