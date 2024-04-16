Для трех популярных смартфонов Xiaomi вышла HyperOS

Олег

Фото: Gizmochina


Компания Xiaomi начала распространять свою новую HyperOS для трех старых смартфонов.

Согласно Gizmochina, апдейт с номером сборки 1.0.2.0.UKACNXM стал доступен для 11-й линейки Xiaomi — Mi 11, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Несмотря на то, что смартфоны вышли в 2021 году, версия HyperOS для них базируется на самом свежем Android 14; ранее предполагалось, что старые флагманы останутся на Android 13.

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Обновление уже начало разлетаться на смартфоны пользователей, подписавшиеся на бета-релизы, а чуть позже начнет приходить всем остальным. Сборка весит примерно 5,3 Гб и содержит в себе апрельский патч безопасности Google. 

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Источник:
Gizmochina
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