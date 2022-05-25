DuckDuckGo Браузеры Безопасность

«Безопасный» браузер DuckDuckGo сливает данные в Microsoft

Артем
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Защищенный от слежки браузер DuckDuckGo не такой анонимный как его представляют. На Microsoft его анонимность не распространяется.

Об этом рассказал разработчик компании Victory Medium, который занимался аудитом браузера для Android и iOS. Он заметил, что защищенный от слежки DuckDuckGo не блокирует трекеры Linkedin, Bing и другие сайты Microsoft. Зак Эдвардс поделился найденной информацией в своем Twitter-аккаунте. 

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Основатель DuckDuckGo отреагировал на находку пользователя. Он заявил, что браузер блокирует большинство рекламных трекеров в сети. Однако это не касается Microsoft из-за заключенного с ними соглашения о синдикации поиска. По его заявлению, речь идет только о контекстной рекламе.

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Об этом также говорится на официальном сайте DuckDuckGo. Microsoft получает доступ к IP-адресу пользователя и идентификационной строке приложения в которой содержится сведения о версии, ОС и региональном языке. В дальнейшем информация используется для показа рекламы.

Габриэль Вайнберг заверяет, что в компании работают над корректировкой соглашения с Microsoft и намерены убрать текущие исключающие факторы в отношении ресурсов, принадлежащих Microsoft.


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