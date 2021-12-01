Разработчики сторонних клиентов получили от Telegram предупреждение. В нём рассказывается об изменении в требованиях использования сервиса.
Разработчики, которые хотят продолжить использовать API Telegram, должны реализовать в своих приложениях следующие возможности:
- Поддержка новых ID, для возможности отображать миллиарды учётных записей, групп и каналов.
- Поддержка и правильное отображение официальных рекламных сообщений в своих приложениях до 1 января 2022 года.
- Разработчикам разрешается монетизировать приложения с помощью собственной рекламы или других законных средств при условии, что все методы монетизации, используемые в их приложениях, четко упоминаются в описаниях их магазинов приложений.
Администрация Telegram также оповестила разработчиков сторонних клиентов о том, что они должны обеспечить в своих приложениях показ нативной рекламы, публикуемой через рекламную сеть Telegram. Эта возможность должна быть добавлена в приложения до нового года, а за несоблюдением требования может последовать отключение API Telegram, которое приведёт к неработоспособности приложения. Разработчики некоторых приложений (например, Plus Messenger на Android) уже внедрили показ нативной рекламы, а другие собираются реализовать это в последующих обновлениях своих приложений в ближайшее время.
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