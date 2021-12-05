В российском городе Самара неизвестный портит камеры на домофонах весьма необычным способом. Об этом сообщает местное новостное издание «ГТРК Самара».
Источник сообщает, что коммунальные службы предоставили видеозаписи с испорченных домофонов. На них можно увидеть странный сюжет: предположительно мужчина средних лет подходит к видеодомофону и какое-то время просто стоит рядом, смотря по сторонам. Спустя пару минут он достает какой-то предмет и начинает буквально выжигать им объектив камеры слежения. Сенсор получает повреждения, но злоумышленник на этом не останавливается — он подходит снова и снова, выводя из строя камеру в несколько приемов при помощи лазерного луча.
По словам менеджера компании, которая обслуживает пострадавшие жилые многоквартирные дома, всего за сутки по городу было испорчено 30 панелей новых, недавно установленных домофонов. Судя по всему, это сделал один и тот же человек, который и попал на записи камер. Помимо порчи видеомодулей в домофонах, вандал проник в некоторые подъезды и перерезал кабели, которые обеспечивают их работу.
Представитель компании считает, что всё это происходит в рамках конкурентной войны между организациями, которые заключают договоры на обслуживание многоэтажек. Заявление в полицию уже направлено, сотрудники ведомства начали поиски вредителя по тем признакам, которые можно различить на сохранившихся видеозаписях.
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Как думаете, если уменьшить количество камер слежения общество что-то потеряет или скорее приобретёт?…