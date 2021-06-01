Издательство Electronic Arts закрывает несколько частей легендарной серии игр Need for Speed. Об этом сообщает официальный аккаунт EA Games на подфоруме Reddit.
С 31 мая больше недоступны в цифровых магазинах:
- Need for Speed: Carbon (вышла в 2006)
- Need for Speed: Undercover (вышла в 2008)
- Need for Speed: Shift (вышла в 2009)
- Need for Speed: Unleashed (вышла в 2011)
- Need for Speed: The Run (вышла в 2011).
«До 31 августа вы сможете играть и гоняться со своими друзьями или соперниками онлайн. С 1 сентября 2021 года у вас останется возможность продолжать играть только в офлайн-режиме» — сообщил представитель EA Games. Он также объяснил, что решение о закрытии было принято после анализа пользовательской активности в этих пяти играх — очевидно, что компании невыгодно тратить средства на поддержание серверов при столь малом объеме дохода от них. Компания подытожила, что «переключается на будущие перспективы Need for Speed».
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А кто-то подскажет годную NFS, которая могла выходить в последнее время?