Издательство Electronic Arts закрывает несколько частей легендарной серии игр Need for Speed. Об этом сообщает официальный аккаунт EA Games на подфоруме Reddit.С 31 мая больше недоступны в цифровых магазинах:Продажи игр были закрыты 31 мая 2021 года. На данный момент пользователи отмечают, что Undercover и Shift всё еще можно купить в онлайн-магазине Steam, но, скорее всего, это системная ошибка, которая скоро будет устранена. Помимо снятия с продажи этих частей, EA Games отключит также и внутриигровые покупки. Это может показаться излишней мерой — ведь у игр однозначно осталась какая-то аудитория, которая может продолжать приносить доход. Однако всё это является подготовкой к более масштабному шагу — полному отключению серверов перечисленных серий игр. Оно запланировано на 31 августа 2021 года.«До 31 августа вы сможете играть и гоняться со своими друзьями или соперниками онлайн. С 1 сентября 2021 года у вас останется возможность продолжать играть только в офлайн-режиме» — сообщил представитель EA Games. Он также объяснил, что решение о закрытии было принято после анализа пользовательской активности в этих пяти играх — очевидно, что компании невыгодно тратить средства на поддержание серверов при столь малом объеме дохода от них. Компания подытожила, что «переключается на будущие перспективы Need for Speed».