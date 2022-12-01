Котейка Домашние животные

Эта автоматическая кормушка различает котов и собак и сыпет разный корм. Как?!

Олег

Кормушка


В сети появилась информация о необычной автоматической кормушке для домашних питомцев. Ресурс Trend Hunter рассказал о ней подробнее.

Кормушка CATLINK на первый взгляд не представляет из себя ничего особенного — стандартный резервуар для корма и автоматика, подающая его в миску для котейки. Однако внутри спрятана дополнительная функция: кормушка может насыпать разный корм для разных питомцев. 

Кормушка

Например, в вашей семье живет кот и собака. Корм для них априори требуется разный, тем более если у кого-то из пушистых есть проблемы с пищеварением. Разработчики CATLINK предусмотрели следующую систему: хозяин привязывает к автоматике несколько персонализированных ошейников, а кормушка распознает их возле себя. В результате девайс насыпет корм в зависимости от того, кто к нему подошел. При этом миска огорожена пластиковыми стенками таким образом, чтобы к корму не пролез несанкционированный едок. 

Кормушка

Помимо описанный возможностей, CATLINK умеет анализировать состояние здоровья кошки и отслеживать его в динамике. Данные синхронизируются с мобильным приложением. Стоимость девайса — около $260-300, он продается на официальном сайте бренда и на Amazon

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Источник:
Trend Hunter
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