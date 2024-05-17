Это бомба! Pringles выпустила чипсы со вкусом «тротила»

Артем
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Лимитированный вкус выпустили в честь 15-летия компьютерной игры Minecraft. 

Банку Pringles Minecraft Spicy TNT украшает знакомый геймерам предмет для разрушений — динамит. А в сочетании со стручком, чили становится ясно, какими вкусовыми качествами обладают эти чипсы. И хоть для любителей острого все выглядит многообещающе, на деле не все так страшно. 



На этикетке указано, что картофельные снеки наделили вкусами пряного перца, сыра чеддер и сочного глутамата натрия. Те кто успел попробовать лимитированное лакомство отметили, что чипсы вышли сладковатыми, в меру острыми и напоминают сэндвич с курицей.

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К слову, это не первый совместный геймерский продукт. Годом ранее по Minecraft уже выходили чипсы Pringles со вкусом подозрительного супа, отзывы о котором были совсем не лестные.

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Скорее всего, нам попробовать деликатес не доведется. «Взрывную» картошку продают только в сети магазинов Target в США.
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Источник:
Pringles
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Комментарии

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amabilis1977
Да и чего тут удивительного, а в незалежной продают чипсы со вкусом пениса и вагины, причём вторые более популярны.
час назад в 13:30
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