Это фиаско: у новых MacBook Pro и Mac mini 2023 одна общая проблема

Олег

MacBook


Обновленные в январе компьютеры Mac имеют общий недостаток, который летом уже проявился в MacBook Air M2. Об этом написали в MacRumors и 9to5Mac.

Речь идет о качестве SSD-накопителя в свежих Mac и MacBook. Ранее мы уже писали, что этот недостаток появился в MacBook Air с чипом M2, представленном в 2022 году. Тогда покупатели нового ультрабука на личном опыте обнаружили, что накопитель объемом 256 ГБ в базовой версии ровно в два раза медленнее, чем версия с 512 Гб, и даже чем MacBook Air M1 с 256 Гб. Это был настолько явный шаг назад, что в сети долго возмущались жадностью Apple.

Однако похоже, что компания не слышала этих жалоб, поскольку свежие Mac mini с M2 и MacBook Pro с M2 Pro и M2 Max имеют ту же самую особенность. Согласно источнику, скорость чтения и записи SSD на 256 Гб в Mac mini (2023) составляет около 1500 Мбит/с, что является уровнем MacBook 2013-2015 годов. При этом версия на 512 Гб уже показывает результаты, равные прошлому поколению компьютера — около 2500-3000 Мбит/с.

Но это еще не всё. Деградация качества SSD затронула даже профессиональные MacBook Pro (2023) с 14’’ и 16’’. Пользователи пишут, что базовая версия с накопителем 512 Гб показывает скорость чтения и записи около 3000 Мбит/с, тогда как модель 2021 года выдает гораздо большие wbsha — 4000/5000 Мбит/с. 

MacBook

Всё это объясняется переходом Apple на SSD с более крупными чипами памяти. Ранее все «яблочные» SSD набирались из чипов по 128 Гб: например, 256 Гб = 128+128 Гб, 512 Гб = 4х128 Гб и так далее. Как следствие, диски работали в многоканальном режиме.

Теперь же они составляются из чипов на 256 Гб, а базовая версия Mac mini и вовсе имеет один чип памяти. Как результат — двукратное падение скорости работы. То же самое касается и MBP (2023): базовая версия с 512 Гб имеет два чипа памяти вместо четырех.

Выходит, чтобы получить полную производительность в новых Mac 2023 года, вам придется безальтернативно выбирать более дорогую версию с увеличенным объемом SSD. В таком случае диск будет максимально быстрым.

Любопытно, что выпускающийся и продающийся до сих пор MacBook Air M1 не имеет таких проблем и даже в базовой конфигурации на 256 Гб выдает 3000/2500 Мбит/с. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3910
st00p1dm0nkey
Плавно уводят покупателя от минимальной комплектации…👏👏👏
Сегодня в 09:27
#
tellurian
+4975
tellurian st00p1dm0nkey
100%

С другой стороны, если берут для простых нужд, разницу в скорости мало кто заметит.
Сегодня в 09:34
#
st00p1dm0nkey
+3910
st00p1dm0nkey tellurian
Тоже так думаю, что не заметят. Но в голове будет жужжать мысль, что надо было брать более быструю комплектацию)))
Сегодня в 10:18
#