Без отдельной презентации и помпы Apple представила совершенно новый аксессуар с интерфейсом MagSafe — магнитный пауэрбанк, который крепится на заднюю сторону линейки iPhone 12. Его емкость пока неизвестна, так как Apple обычно не размещает подобную информацию на своем сайте. Однако зарубежные журналисты нашли аксессуару еще одно применение — оказывается, он может заряжать AirPods.
Речь идет об AirPods 2 с беспроводным кейсом, а также AirPods Pro, которые комплектуются только такими кейсами. Если положить совместимый кейс «яблочных» наушников на внутреннюю сторону нового пауэрбанка — они начинают заряжаться. Естественно, кейс не примагничивается к устройству, так как AirPods не оборудованы магнитами. Кстати, он успешно заряжает и предыдущие модели iPhone, но при этом, конечно же, не фиксируется на «спинке» устройства.
One more thing to add. I have been asked if it wirelessly charges AirPods. Answer appears to be yes. pic.twitter.com/2WCcKSOlbI— Steven Russell (@stevenrussell) July 19, 2021
Стоит отметить, что на странице официального сайта Apple, посвященной MagSafe-пауэрбанку, указано, что он может работать как обычное беспроводное QI-зарядное устройство. Для этого аксессуар нужно подключить к блоку питания и положить на стол «яблочком» вниз — пауэрбанк будет отдавать заряд любому устройству, поддерживающему стандарт QI. Сам аксессуар при этом будет медленно заряжаться.
Ранее мы рассказали о цене и характеристиках этого пауэрбанка. Кроме того, стало известно, что Apple может оснастить iPhone 13 дисплеями нового типа — это будет что-то новенькое для фанатов компании.
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