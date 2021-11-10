В сети появилось новое сообщение о взрыве смартфона — на этот раз отличилась Xiaomi. Фотографии выложил в свой Twitter-аккаунт пользователь с ником Pathala Lava Kumar.
Свой «взрывной характер» продемонстрировал смартфон Xiaomi Mi 11 lite. Его владелец, Патала Кумар, не является известным блогером — у него 0 подписчиков в Twitter, а на самой странице есть только сообщения о сгоревшем устройстве, если не считать его собственной фотографии.
Парень сообщает довольно мало сведений о том, как именно произошло возгорание. Единственное, что можно понять — Xiaomi Mi 11 lite в момент происшествия находился на зарядке; возможно, неисправность скрывалась в цепи питания или даже в самом аккумуляторе устройства. Он опубликовал несколько фотографий того, что осталось от MI 11 lite, а также снял небольшой видеоролик.
В своем аккаунте Кумар просит всех поделиться его постами, чтобы информация в конечном итоге дошла до представителей Xiaomi. Он пишет, что обращался в сервисный центр по месту проживания, но никакой помощи от них не получил.
Ранее мы рассказали о том, что смартфон другого китайского бренда — OnePlus — взорвался в кармане своего владельца и покалечил его. В случае с OnePlus это уже третий случай самопроизвольного возгорания смартфона в текущем году.
Свой «взрывной характер» продемонстрировал смартфон Xiaomi Mi 11 lite. Его владелец, Патала Кумар, не является известным блогером — у него 0 подписчиков в Twitter, а на самой странице есть только сообщения о сгоревшем устройстве, если не считать его собственной фотографии.
Парень сообщает довольно мало сведений о том, как именно произошло возгорание. Единственное, что можно понять — Xiaomi Mi 11 lite в момент происшествия находился на зарядке; возможно, неисправность скрывалась в цепи питания или даже в самом аккумуляторе устройства. Он опубликовал несколько фотографий того, что осталось от MI 11 lite, а также снял небольшой видеоролик.
В своем аккаунте Кумар просит всех поделиться его постами, чтобы информация в конечном итоге дошла до представителей Xiaomi. Он пишет, что обращался в сервисный центр по месту проживания, но никакой помощи от них не получил.
#prasadtechintelugu @iamprasadtech #Mi india#mi 11 lite blasted— Pathala Lava Kumar (@Prudhvi41862514) November 8, 2021
Bro need help
Mi 11 lite BLASTED while charging
Please share this to everyone pic.twitter.com/4XeykZ86OS
Ранее мы рассказали о том, что смартфон другого китайского бренда — OnePlus — взорвался в кармане своего владельца и покалечил его. В случае с OnePlus это уже третий случай самопроизвольного возгорания смартфона в текущем году.
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