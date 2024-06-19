Google кардинально изменит представление о скорости зарядки Android-смартфонов

Александр



По данным Android Authority, компания Google пересмотрит определение быстрой зарядки смартфонов с выпуском следующего крупного обновления Android. В настоящее время 5 Вт и ниже считаются медленной зарядкой, от 5 до 7,5 Вт — обычной, а от 7,5 Вт — быстрой.

С выпуском Android 15 быстрой будет считаться зарядка с мощностью не менее 20 Вт. В бета-версиях апдейта этого нововведения пока нет, оно появится только в релизной сборке. Если операционная система обнаружит, что смартфон заряжается медленнее, чем мог бы, информация об этом появится на экране — чтобы пользователь имел возможность подключить устройство к другому зарядному адаптеру или поменял кабель на более качественный.

Эти изменения назрели давно, ведь даже 20-ваттная зарядка в современных устройствах не выглядит чем-то впечатляющим. Помня о взрывоопасном Galaxy Note 7, компания Samsung оснащает свои устройства максимум 25-ваттной зарядкой, а бесстрашные китайские производители бьют рекорд за рекордом, даже недорогие смартфоны заряжаются от 67-ваттных адаптеров, в моделях подороже встречается 100-ваттный зарядник, а некоторые компании экспериментируют с зарядкой мощностью вплоть до 300 Вт.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Что Apple украла для iOS 18 из Android? Да почти всё!
Найден самый простой способ следить за ребенком через Android-смартфон
В Google Chrome появляется новая кнопка, которая перевернет вашу работу в сети

Рекомендации

Рекомендации

Стоит ли обновляться на iOS 17.4.1 в России
«Дайте убогим iMessage»: Wylsacom раскрыл своё отношение к пользователям Android
В России запретили популярный софт для 3D-моделирования
На Android пришла эксклюзивная фича Apple — она пригодится буквально каждому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии