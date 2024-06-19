Google кардинально изменит представление о скорости зарядки Android-смартфонов

По данным Android Authority, компания Google пересмотрит определение быстрой зарядки смартфонов с выпуском следующего крупного обновления Android. В настоящее время 5 Вт и ниже считаются медленной зарядкой, от 5 до 7,5 Вт — обычной, а от 7,5 Вт — быстрой.
С выпуском Android 15 быстрой будет считаться зарядка с мощностью не менее 20 Вт. В бета-версиях апдейта этого нововведения пока нет, оно появится только в релизной сборке. Если операционная система обнаружит, что смартфон заряжается медленнее, чем мог бы, информация об этом появится на экране — чтобы пользователь имел возможность подключить устройство к другому зарядному адаптеру или поменял кабель на более качественный.
Эти изменения назрели давно, ведь даже 20-ваттная зарядка в современных устройствах не выглядит чем-то впечатляющим. Помня о взрывоопасном Galaxy Note 7, компания Samsung оснащает свои устройства максимум 25-ваттной зарядкой, а бесстрашные китайские производители бьют рекорд за рекордом, даже недорогие смартфоны заряжаются от 67-ваттных адаптеров, в моделях подороже встречается 100-ваттный зарядник, а некоторые компании экспериментируют с зарядкой мощностью вплоть до 300 Вт.
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