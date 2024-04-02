Представлен недорогой смартфон OnePlus Nord CE 4 с дисплеем Aquatouch и быстрой зарядкой на 100 Вт

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Компания OnePlus провела глобальную презентацию нового среднебюджетного смартфона OnePlus Nord CE 4 с обновлённым дизайном, шикарным экраном, отличной камерой и свежим чипом Snapdragon.OnePlus Nord CE 4 получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1100 нит и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. В смартфоне также используется технология Aquatouch, которая впервые появилась в OnePlus 12. Она позволяет использовать устройство мокрыми руками.На задней панели OnePlus Nord CE 4 расположены две камеры: основная на 50 Мп с сенсором Sony LYT-600 и оптической стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольный объектив на 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп.За производительность отвечает чип Snapdragon 7 Gen 3 с 8 ГБ оперативной памяти, которую можно виртуально увеличить до 16 ГБ, и накопитель на 128/256 ГБ. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.Среди прочих особенностей устройства — OxygenOS 14 на базе Android 14, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, порт USB-C и GPS.Цены на OnePlus Nord CE 4 в Индии стартуют с 24 999 рупий (~28 000 рублей) за версию 8/128 ГБ и 26 999 рупий (~30 000 рублей) за модель с 8/256 ГБ памяти. Смартфон поступит в продажу с 4 апреля во многих странах мира.