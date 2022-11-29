Илон Маск Twitter

Илон Маск «пошел ва-банк» — он опубликует секретные документы Twitter. Что в них?

Олег

Элон


Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск пообещал обнародовать непубличные документы о работе соцсети. Анонс опубликован в официальном твиттер-аккаунте Маска.

Ранее мы рассказали, что Илон планирует очередное изменение в работе Twitter. Кроме того, миллиардер публично проехался по Apple и Тиму Куку за то, что они ущемляют свободу слова и перестали закупать рекламу в твиттере.

Теперь Маск решил зайти еще дальше и анонсировал обнародование внутренних документов соцсети. По его словам, эти файлы раскроют факты подавления свободы слова в Twitter — то есть, соцсеть как бы обличит сама себя через своего владельца. «Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле», — пишет Илон. 

Элон твиттит

Пока неизвестно, как подобный шаг отразится на репутации и доходах Twitter. Ранее уже стало известно, что после перехода в собственность Маска соцсеть начала терпеть убытки, поскольку другие компании стали размещать там рекламу с осторожностью. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Lord
+533
Lord
Многим это не понравится.
час назад в 09:56
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