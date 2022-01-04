На сайте Tesla появилась инструкция, как правильно освободить скрытую ручку электрокара от наледи и не сломать ее. Об этом написали несколько зарубежных СМИ.
На данный момент рынок автомобилей использует два типа скрытых дверных ручек. На более премиальных авто ручки выдвигаются из дверей сами, когда ключ от машины находится поблизости. Но Tesla использует другой тип ручек — чтобы достать ее из двери, нужно нажать на один ее конец, и тогда противоположный появится снаружи. Однако зимой может возникнуть трудность — ручка примерзнет и не захочет открывать дверь. На такой случай Tesla опубликовала инструкцию для владельцев своих электрокаров.
На сайте компании размещен видеоролик с процессом «отмораживания» ручки двери. Tesla рекомендует действовать в такой последовательности:
- нажать на кончик ручки, чтобы механически достать её из двери
- подложить под один конец ручки полотенце
- побрызгать WD-40 вглубь ручки на пружину
- открыть и закрыть дверь 10 раз
- повторить процедуру для остальных дверей.
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Очевидно же, что надо пописать на неё.
Ну а для разморозки — в багажнике можно возить размораживатель. в целом, он часто и для безрамочных стекл применяется... ну а в 3-ке и для того... и для другого=))