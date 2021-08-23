Tesla


На прошедшем мероприятии AI Day Илон Маск заявил, что готов предоставить лицензирование своего автопилота для сторонних автопроизводителей. На это обратили внимание в TechCrunch.

По словам Илона, Tesla добилась больших успехов в разработке своей системы автопилотирования. Он считает, что совсем скоро она будет справляться с управлением авто лучше, чем живой водитель. Как следствие, дороги всего мира могут стать безопаснее, если на них появится как можно больше транспортных средств, оборудованных автопилотом Tesla.

Кроме того, Маск отметил, что осознает огромную стоимость разработки системы автопилота «с нуля» — сейчас это обойдется любому автоконцерну баснословно дорого, поэтому вряд ли можно ожидать в ближайшем будущем множество аналогов системы от Tesla. В связи с этим Илон заявил, что он совсем не против предоставлять лицензии на использование автопилота Tesla в других автомобилях. Более того, он упомянул, что предварительные переговоры с некоторыми OEM-производителями уже прошли.

Ранее Илон Маск уже говорил, что Tesla не придерживается идеологии «закрытых садов» — кстати, при этих словах он упомянул Apple в негативном ключе. Согласно этой точке зрения, ранее Tesla уже приняла решение открыть свои фирменные зарядки Supercharger для электрокаров сторонних производителей, чем вызвала шквал недовольства со стороны владельцев авто Tesla.

Илон описал Tesla как «счастоивую возможность получить лицензию на лучший автопилот для других автомобильных компаний». Если автоконцерны воспользуются предложением Маска, весь авторынок может достаточно сильно измениться — в том числе, и в позитивную сторону, как и говорил сам Илон.

Кстати, для автопроизводителей внедрение автопилота от Tesla может быть еще одним способом заработать — ранее Маск перевел большинство желающих пользоваться FSD на подписочную модель. Если сторонние вендоры переймут этот способ распространения автопилота, это станет отличной возможностью «отбить» стоимость лицензии, при этом получив инновационные возможности и лояльность пользователей. 



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Источник:

TechCrunch TechCrunch

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