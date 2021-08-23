На прошедшем мероприятии AI Day Илон Маск заявил, что готов предоставить лицензирование своего автопилота для сторонних автопроизводителей. На это обратили внимание в TechCrunch.
По словам Илона, Tesla добилась больших успехов в разработке своей системы автопилотирования. Он считает, что совсем скоро она будет справляться с управлением авто лучше, чем живой водитель. Как следствие, дороги всего мира могут стать безопаснее, если на них появится как можно больше транспортных средств, оборудованных автопилотом Tesla.
Кроме того, Маск отметил, что осознает огромную стоимость разработки системы автопилота «с нуля» — сейчас это обойдется любому автоконцерну баснословно дорого, поэтому вряд ли можно ожидать в ближайшем будущем множество аналогов системы от Tesla. В связи с этим Илон заявил, что он совсем не против предоставлять лицензии на использование автопилота Tesla в других автомобилях. Более того, он упомянул, что предварительные переговоры с некоторыми OEM-производителями уже прошли.
Ранее Илон Маск уже говорил, что Tesla не придерживается идеологии «закрытых садов» — кстати, при этих словах он упомянул Apple в негативном ключе. Согласно этой точке зрения, ранее Tesla уже приняла решение открыть свои фирменные зарядки Supercharger для электрокаров сторонних производителей, чем вызвала шквал недовольства со стороны владельцев авто Tesla.
Илон описал Tesla как «счастоивую возможность получить лицензию на лучший автопилот для других автомобильных компаний». Если автоконцерны воспользуются предложением Маска, весь авторынок может достаточно сильно измениться — в том числе, и в позитивную сторону, как и говорил сам Илон.
Кстати, для автопроизводителей внедрение автопилота от Tesla может быть еще одним способом заработать — ранее Маск перевел большинство желающих пользоваться FSD на подписочную модель. Если сторонние вендоры переймут этот способ распространения автопилота, это станет отличной возможностью «отбить» стоимость лицензии, при этом получив инновационные возможности и лояльность пользователей.
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В целом правильно. Он всегда делал открытой свою платформу.
никакого полноценного автопилота
На данный момент ни у одной компании на сегодня не существует.
Что касается Тесла , то
Специалисты NHTSA подчеркивают, что система «автопилота» Tesla, установленная на автомобилях Model X, Model Y, Model S и Model 3 (2014-2021 модельных годов), обеспечивает лишь второй уровень автономности: автоматическое ускорение, торможение и руление, но с обязанностью водителя взять управление на себя в любой момент.
Пока что на тему автопилота в США идёт сенатское расследование.
Сенаторы обвиняют компанию в недобросовестной рекламе этой опции, которая не предназначена для полностью автономного движения. Под угрозой отзыва около 760 тыс. машин по всему миру.
Самое время предложить своё ПО стороннему производителю авто.
Электричек, которые смогут потеснить Теслу становится всё больше, и такой шаг вполне логичен.