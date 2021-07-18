Tesla


Tesla объявила об официальном запуске подписки на пакет Full Self-Driving для владельцев своих электромобилей. Об этом рассказал зарубежный ресурс Electrek.co.

Речь идет о фирменном комплексе «автопилота» от Tesla. В настоящий момент полный пакет функций самоуправления включает:
  • Навигацию на автопилоте;
  • Автоматическая смена полосы движения;
  • Автоматическая парковка;
  • Вызов авто с парковки;
  • Полностью автономное компьютерное управление всеми модулями электромобиля;
  • Распознавание светофора и знака STOP.
При покупке электромобиля Tesla в автосалоне или через интернет пакет Full Self-Driving (FSD) можно установить как дополнительную опцию — это обойдется +$10000 к цене авто. Однако теперь можно подписаться на этот пакет, который включает все вышеперечисленные возможности. Это обойдется владельцу Tesla $199 в месяц.

Дорого это или выгодно — сказать сложно. Журналисты уже посчитали, что на четвертый год использования подписки её стоимость превысит цену единоразовой покупки модуля FSD. С другой стороны, владелец может и не планировать ездить на электромобиле больше трех-четырех лет, и в таком случае подписка будет для него отличным вариантом. Кроме того, она подходит тем владельцам Tesla, которые хотят попробовать систему FSD в обычной жизни, не отдавая $10 тысяч за её покупку.

Интересно, что включение FSD на тех автомобилях, которые не имеют этого пакета с момента продажи, не требует никаких механических вмешательств. Проще говоря, похоже, что любая Tesla с завода имеет всё необходимое для использования фирменного «автопилота», и ей нужна всего лишь команда с сервера для активации пакета.

Ранее мы рассказали о самом быстром серийном автомобиле от Tesla — Model S Plaid, а также о том, почему его нововведения вызвали недовольства новых владельцев. Кроме того, совсем недавно произошли две серьезные аварии с участием электрокаров Илона Маска. 



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Источник:

Electrek.co Electrek.co

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