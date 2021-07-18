Tesla объявила об официальном запуске подписки на пакет Full Self-Driving для владельцев своих электромобилей. Об этом рассказал зарубежный ресурс Electrek.co.
Речь идет о фирменном комплексе «автопилота» от Tesla. В настоящий момент полный пакет функций самоуправления включает:
- Навигацию на автопилоте;
- Автоматическая смена полосы движения;
- Автоматическая парковка;
- Вызов авто с парковки;
- Полностью автономное компьютерное управление всеми модулями электромобиля;
- Распознавание светофора и знака STOP.
Дорого это или выгодно — сказать сложно. Журналисты уже посчитали, что на четвертый год использования подписки её стоимость превысит цену единоразовой покупки модуля FSD. С другой стороны, владелец может и не планировать ездить на электромобиле больше трех-четырех лет, и в таком случае подписка будет для него отличным вариантом. Кроме того, она подходит тем владельцам Tesla, которые хотят попробовать систему FSD в обычной жизни, не отдавая $10 тысяч за её покупку.
Интересно, что включение FSD на тех автомобилях, которые не имеют этого пакета с момента продажи, не требует никаких механических вмешательств. Проще говоря, похоже, что любая Tesla с завода имеет всё необходимое для использования фирменного «автопилота», и ей нужна всего лишь команда с сервера для активации пакета.
Ранее мы рассказали о самом быстром серийном автомобиле от Tesla — Model S Plaid, а также о том, почему его нововведения вызвали недовольства новых владельцев. Кроме того, совсем недавно произошли две серьезные аварии с участием электрокаров Илона Маска.
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А подписка — это отличный способ увеличить цифры в отчетах и постоянный доход.
Компы уже нам не принадлежат с политикой майков, дальше будем покупать авто которое без подписки не ездит, в весёлое время живём
Мне интересно почему так дорого если это даже не устройство отдельное, а тупо софт лок в прошивке?