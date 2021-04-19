Электромобиль Tesla с двумя пассажирами разбился в США, в штате Техас. Об этом рассказал Bloomberg со ссылкой на местную полицию.
Tesla Model S 2019 года двигалась на автопилоте и врезалась в дерево, проходя поворот на высокой скорости. После столкновения автомобиль загорелся. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что на водительском сиденье никого не было. Однако в машине находились два пассажира — один на переднем и один на заднем сиденье. Оба погибли, предположительно из-за пожара. Полиция считает, что обстоятельства и положение предметов и жертв внутри машины указывают на то, что она действительно двигалась без водителя и не никем не управлялась. Однако констебль округа Харрис Марк Герман уточняет, что следствие пока не знает, был ли включен автопилот — возможно, люди внутри авто просто не знали, как им пользоваться, что и повлекло эту жуткую аварию. Пожар горел более четырех часов, для его тушения потребовалось более 110 тысяч литров воды. Представители Tesla пока не комментировали ситуацию.
Ранее федеральные чиновники США уже критиковали Tesla за недостаточную защищенность. В частности, система питания от аккумуляторов в автомоюбилях Илона Маска подвержена возгоранию, а функция помощи водителю не предусматривает защиту от недобросовестного её использования. Власти считают, что Tesla должна четко обозначить для пользователя разницу между частично автоматизированным управлением и полноценным автопилотом.
Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021
Ранее Илон Маск в своем Twitter-аккаунте поделился результатами тестирования компании Tesla. Среди прочего, он упомянул, что у его электрокара со включенным автопилотом «в 10 раз меньше шансов» разбиться, чем у обычного среднестатистического автомобиля.
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Источник:
Чтобы потушить машину Тесла ее нужно погрузить в резервуар с 11 тоннами воды. По словам самого производителя.
- Ой...
Вообще нихрена не смешно.
Кто-то мне здесь писал что автопилот не может причинить вреда человеку.