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Электромобиль Tesla с двумя пассажирами разбился в США, в штате Техас. Об этом рассказал Bloomberg со ссылкой на местную полицию.

Tesla Model S 2019 года двигалась на автопилоте и врезалась в дерево, проходя поворот на высокой скорости. После столкновения автомобиль загорелся. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что на водительском сиденье никого не было. Однако в машине находились два пассажира — один на переднем и один на заднем сиденье. Оба погибли, предположительно из-за пожара. Полиция считает, что обстоятельства и положение предметов и жертв внутри машины указывают на то, что она действительно двигалась без водителя и не никем не управлялась. Однако констебль округа Харрис Марк Герман уточняет, что следствие пока не знает, был ли включен автопилот — возможно, люди внутри авто просто не знали, как им пользоваться, что и повлекло эту жуткую аварию. Пожар горел более четырех часов, для его тушения потребовалось более 110 тысяч литров воды. Представители Tesla пока не комментировали ситуацию. 

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Ранее федеральные чиновники США уже критиковали Tesla за недостаточную защищенность. В частности, система питания от аккумуляторов в автомоюбилях Илона Маска подвержена возгоранию, а функция помощи водителю не предусматривает защиту от недобросовестного её использования. Власти считают, что Tesla должна четко обозначить для пользователя разницу между частично автоматизированным управлением и полноценным автопилотом. 



Ранее Илон Маск в своем Twitter-аккаунте поделился результатами тестирования компании Tesla. Среди прочего, он упомянул, что у его электрокара со включенным автопилотом «в 10 раз меньше шансов» разбиться, чем у обычного среднестатистического автомобиля. 



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Источник:

Bloomberg Bloomberg

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