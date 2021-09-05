

В сети набирает популярность новая «теория заговора» относительно состояния мирового интернета. О ней рассказали на сайте Futurism.com.



Согласно источнику, основная мысль новой теории такова: интернет в том виде, в котором мы его знали, умер в период между 2016 и 2017 годами. Однако он не исчез, а наводнился ботами — именно они создают всю активность в нем. Теория получила соответствующее название: «Теория мертвого Интернета».



В январе 2021 года на популярном онлайн-форуме была создана ветка под названием «Теория мертвого Интернета: большая часть Интернета - подделка». Именно в той теме новый взгляд на мировую сеть был подробно описан.



Пользователь IlluminatiPirate написал очень объемный текст в своей ветке. Он рассказал, почему можно прийти к выводу, что интернет давно умер. По его словам, после 2017 года интернет стал «пуст и лишен людей», и «совершенно бесплоден».



«Я видел одни и те же темы, одни и те же фотографии и одни и те же ответы, копированные снова и снова на протяжении многих лет — до такой степени, что практически выучил их и перестал им удивляться»

По мнению «мертвонетчиков», подавляющую часть активности в сети с 2017 года создают исключительно боты — то есть, искусственный интеллект. Именно он создает контент, постит фотографии и видео, пишет комментарии и статьи. Нейросети старательно имитируют живых людей, чтобы их контент выглядел убедительно. Но всё это происходит не в хаосе — управлением ботами занимаются вполне реальные «кукловоды».



IlluminatiPirate считает, что «убийцами» интернета являются корпорации, которые работают совместно с правительством (возможно, мировым). Цель такого сотрудничества — рекламная пропаганда и принуждение реальных людей к покупкам каких-то товаров и продуктов. В наибольшей степени автор «топика» обвиняет в смерти Интернета правительство США.



Эксперты говорят, что количество сторонников «Теории мертвого Интернета» постоянно растет из-за активности «истинно верующих» в эти тезисы, из-за троллей, который подначивают обсуждения на форумах и в соцсетях, а также по вине бесцельно бродящих по сети пользователей, которые из любопытства охотно участвуют в любых «холиварах».



Источник отмечает, что в этой теории — как и в большинстве других — есть доля правды. Стоит признать, что в последние 3-4 года интернет действительно очень изменился. Он стал более управляемым и агрессивным, в нём появилось очень много рекламы. В сети действительно происходит немало вещей, которые управляются алгоритмами. Однако подавляющая часть контента всё же создается реальными людьми. Пока что.





